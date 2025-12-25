Košarkaši Njujorka pobedili Klivlend u NBA ligi

Košarkaši Njujorka pobedili su večeras na svom terenu Klivlend 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28), i zabeležili svoj 21. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Njujorka bio je Džejlen Branson sa 34 poena. Džordan Klarkson je dodao 25 poena, Tajler Kolek je upisao 16 poena i devet asistencija, dok je Džoš Hart postigao 15 poena.

Karl-Entoni Tauns je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 11 poena i 14 skokova.

U ekipi Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 34 poena, uz sedam skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte. Darijus Garlend je dodao 20 poena i 10 asistencija, Džejlon Tajson je postigao 16 poena, dok je Evan Mobli upisao 14 poena i devet skokova.

Njujork je drugi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 21/9, dok je Klivlend sedmi sa 17 pobeda i 15 poraza.

Oba kluba će u svojim narednim utakmicama igrati na gostujućem terenu, Njujork protiv Atlante, a Klivlend protiv Hjustona.

(Beta)

