Košarkaši Njujorka pobedili Orlando uz 30 poena Bransona

Nikse je predvodio Džejlen Branson sa 30 poena i devet asistencija. O Dži Anunobi pobedi je doprineo sa 21 poenoim i sedam skokova, a Džoš Hart sa 17 poena i 12 skokova. Mikel Bridžis dodao je 12 poena, sedam asistencija i šest skokova.

U ekipi Orlanda Džejlen Sags postigao je 17 poena, Dezmond Bejn imao je 16 poena, šest skokova i četiri asistencije, a sa 16 poena utakmicu je završio i Paolo Bankero. Entoni Blek dodao je 14 poena, 11 skokova i četiri asistencije.

Košarkaš Orlanda Franc Vagner slomio je nogu u prvoj četvrtini i odsustvovaće neko vreme sa terena. On je nezgodno doskočio posle zakucavanja i prekršaja koji je nad njim napravljen.

Niksi, koji su igrali bez Karla-Entonija Taunsa, sada imaju 13 pobeda i poraz na domaćem terenu i ukupan skor od 16/7. Orlando je na 14/10.

(Beta)

