Košarkaši Partizana igraju protiv Olimpijakosa u Beogradu, a ne u Beču

Košarkaši Partizana dočekaće Olimpijakos u utakmici 22. kola Evrolige u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“, umesto kako je prvobitno planirano u Beču.

Kako je danas objavljeno na sajtu Partizana, odluka o promeni doneta je zbog bezbednosnih rizika koji prate veliko interesovanje za utakmicu.

„Prema izveštajima i procenama lokalnih službi u Beču, za utakmicu je vladalo veliko interesovanje navijačkih grupa koje podržavaju čak šest timova Rapid Beč, Panatinaikos, Dinamo Zagreb, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Partizan, što je uz istoriju nedavnih interakcija između navedenih grupa okarakterisano kao ozbiljan bezbednosni izazov“, navodi se u saopštenju.

Utakmicu 22. kola Partizan i Olimpijakos igraće 14. januara. Crno-beli su tražili alternativu zbog zauzetosti Beogradske arene u januaru.

„Sa željom da se ne upušta u takvu vrstu izlaganja riziku, Partizan je doneo odluku da utakmicu ipak vrati u Beograd, u dvoranu ‘Aleksandar Nikolić'“, piše u saopštenju.

Klub će odluku o načinima ulaska u dvoranu saopštiti naknadno.

(Beta)

