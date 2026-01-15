Košarkaši Partizana igraju u Minhenu protiv Makabija utakmicu Evrolige

Košarkaši Partizana igraće u Minhenu kao domaćini protiv Makabija iz Tel Aviva, utakmicu 24. kola Evrolige, saopštio je danas beogradski klub.

Crno-beli će posle gostovanja Bajernu 20. januara ostati u Minhenu i pripremati se za duel koji će 23. januara kao domaćini odigrati u BMW Parku protiv Makabija, navodi se na sajtu Partizana.

Zbog zauzetosti Beogradske arene Partizan je tražio halu u kojoj će dočekati Makabi, a sinoć je kao domaćin protiv Olimpijakosa igrao u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“.

Prioritet u kupovini ulaznica imaju vlasnici sezonskih karata, a prodaja će biti ograničena samo za njih do nedelje, 18. januara u 23.59.

Od 19. januara ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji.

Cene ulaznica su od 40 evra do 139 evra.

Prodaja se odvija putem linka koji će vlasicima sezonskih ulaznica biti poslat putem imejla kao i uživo na prodajnim mestima „Minhen Tiketsa“, danas od 19 časova.

Lokacije se mogu pronaći na linku:

https://www.muenchenticket.de/vorverkaufsstellen/

Jedna osoba može da kupi najviše osam ulaznica.

