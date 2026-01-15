Košarkaši Partizana igraju u Minhenu protiv Makabija utakmicu Evrolige

Crno-beli će posle gostovanja Bajernu 20. januara ostati u Minhenu i pripremati se za duel koji će 23. januara kao domaćini odigrati u BMW Parku protiv Makabija, navodi se na sajtu Partizana.
Zbog zauzetosti Beogradske arene Partizan je tražio halu u kojoj će dočekati Makabi, a sinoć je kao domaćin protiv Olimpijakosa igrao u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“.
Prioritet u kupovini ulaznica imaju vlasnici sezonskih karata, a prodaja će biti ograničena samo za njih do nedelje, 18. januara u 23.59.
Od 19. januara ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji.
Cene ulaznica su od 40 evra do 139 evra.
Prodaja se odvija putem linka koji će vlasicima sezonskih ulaznica biti poslat putem imejla kao i uživo na prodajnim mestima „Minhen Tiketsa“, danas od 19 časova.
Lokacije se mogu pronaći na linku:
https://www.muenchenticket.de/vorverkaufsstellen/
Jedna osoba može da kupi najviše osam ulaznica.
