Košarkaši Partizana izgubili na gostovanju od Armanija

MILAN – Košarkaši Partizana izgubili su danas od ekipe Armanija 76:62 (13:19, 17:10, 19:17, 27:16) u okviru 28. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Kevin Panter sa 15 poena i pet skokova, dok se u domaćoj ekipi istakao Bili Beron sa 14 poena.

„Crno-beli“ su otvorili meč sa serijom 10:2 i agresivnom odbranom uspeli da ograniče protivniku prilaz košu. Do kraja prve četvrtine Panter je donosio poene prodorom ili šutom sa distance, dok domaća ekipa nije pokazivala kreaciju u napadu. U drugoj četvrtini „crno-beli“ su u više navrata imali plus osam ali ulaskom Pengosa u igru Armani počinje da igra brže u napadu. Do kraja poluvremena domaća ekipa je uspela da preokrene rezultat i povede sa jednim poenom.

U drugom poluvremenu viđena je bolja igra italijanskog tima. Tokom treće četvrtine ekipe su se smenjivale u vođstvu da bi Nejpijer sa zvukom sirene doneo plus tri svojoj ekipi pred poslednjih deset minuta meča. Tokom poslednje četvrtine igra Partizana se raspala. U napadu niko nije bio raspoložen. dok sa druge strane u odbrani nije postojala komunikacija tako da je spoljna linija Armanija lako postizala i nameštala poene.

Partizan je još uvek šesti na tabeli sa 15 poeba i 13 poraza, dok je ekipa Armanija na poziciji broj 13 sa 12 poeba i 15 poraza.

U narednom kolu Evrolige „crno-beli“ gostuju Efesu, dok italijanska ekipa putuje za Madrid na meč sa Realom.

(Tanjug)

