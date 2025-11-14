Košarkaši Partizana izgubili od Asvela u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu u Vilerbanu od Asvela 87:88 (20:26, 16:16, 27:24, 24:22), u utakmici 11. kola Evrolige.

U ekipi Partizana najefikasniji su bili Sterling Braun sa 20 poena, Dvejn Vašington sa 19 poena uz četiri skoka i Dilan Osetkovski sa 16 poena uz pet skokova. Aleksej Pokuševski dodao je 12 poena i sedam skokova, a Šejk Milton 10 poena i četiri skoka.

Asvel su predvodili Zakari Seljas sa 18 poena, četiri skoka i tri asistencije i Glin Votson sa 18 poena i šest asistencija. Dejvid Lajti postigao je 16 poena, Šekil Herison 12, a Armel Traore 11 poena uz četiri skoka.

Asvel je dobro počeo i predvođen Traoreom i Seljasom poveo je 6:0 i 16:2, a posle trojke Lajtija i 19:6.

U beogradskom timu svih osam poena na početku utakmice postigao je Osetkovski. Njemu su se priključili Vašington, Nik Kalates i Pokuševski pa se Partizan primakao na 17:23.

Posle trojke Osetkovskog Partizan je smanjio na tri razlike, ali su domaći prvu deonicu završili sa šest poena prednosti 26:20.

Vašington je trojkom počeo drugu četvrtinu, ali su domaći uspeli da se vrate na dvocifrenu razliku, a posle trojke Lajtija da odu na 36:23.

Poenima Pokuševskog i Osetkovskog Partizan je izjednačio na 44:44, ali je preko Lajtija, Traorea i Votsona Asvel odbio taj nalet i serijom 11:0 poveo 55:44.

Partizan je uzvratio serijom 6:0, domaći su ponovo otišli na 10 razlike (60:50), a zatim je ekipa Željka Obradovića sa osam uzastopnih poena prišla na dva poena zaostatka. Asvel je do kraja deonice zadržao prednost od tri poena, 66:63.

Francuska ekipa bila je u vođstvu, Partizan je izjednačio, a posle poena Sterlinga Brauna poveo je 73:71. Četiri razlike Partizan je stekao posle dva poena Isaka Bonge sa linije za slobodna bacanja (77:73), kao i posle koša Bruna Fernanda (79:75).

Partizan je u tim trenucima loše igrao u napadu, domaći su to iskoristili i preokrenuli na 80:79. Partizan posle toga nije iskoristio napad, a sa druge strane trojku je pogodio Votson za četiri razlike, 23 sekunde pre kraja.

Partizan je izgubio loptu na početku napada, fauliran je Bodijan Masa, koji je pogodio jedno slobodno bacanje i doneo pet razlike Asvelu. U samoj završnici Vašington je trojkom spustio zaostatak na dva poena, ali je Lajti sa linije za slobodna bacanja obezbedio pobedu. U poslednjem napadu trojku je pogodio Vašington, ali je Partizan pretrpeo sedmi poraz u takmičenju.

Partizan sada ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel, koji je prekinuo niz od četiri poraza, ima tri pobede i osam poraza.

(Beta)

