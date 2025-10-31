Košarkaši Partizana izgubili od Barselone i pretrpeli treći uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Barselone 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20), u utakmici osmog kola Evrolige i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 21 poenom (4/8 šut za tri poena). Tajrik Džouns je dodao 15 poena, 13 skokova, od kojih su šest bili u napadu, i sedam asistencija, dok su po devet poena postigli Vanja Marinković, Isak Bonga i Sterling Braun, koji je imao i sedam skokova.

Novi centar Partizana Bruno Fernando je za 19 minuta igre zabeležio četiri poena i sedam skokova, dok je Nik Kalates na svom debiju za crno-bele za šest minuta igre upisao tri asistencije, uz po tri izgubljene lopte i faula i bez postignutog poena.

U ekipi Barselone najefikasniji je bio Tornike Šengelija sa 24 poena, uz pet skokova, pet asistencija i četiri ukradene lopte. Vil Klajburn je dodao 14 poena, Tomas Satoranski je upisao 11 poena, dok su bivši igrači Partizana Jan Veseli i Kevin Panter postigli po 10 poena.

Igrači Partizana su na zagrevanje izašle u majicama sa porukom podrške Luki Vasiću, košarkašu koji već duže vreme boluje od leukemije i koji je pre dve nedelje podvrgnut transplantaciji koštane srži.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja kako bi se odala počast nedavno preminulom šesnaestogodišnjem džudisti Partizana Lazaru Pavloviću, koji je poginuo prilikom prevrtanja kombija na autoputu Novi Sad-Beograd.

Ekipa Partizana je utakmicu započela veoma energično i uz dobru odbranu došla do prednosti 4:0, ali je Barselona odgovorila trojkama Kevina Pantera i Tomasa Satoranskog za nerešen rezultat 6:6 nakon tri minuta igre.

Španski tim je potom poboljšao igru u odbrani i došao do prednosti 10:6, dok se na televizijski tajm-aut na polovini prve četvrtine otišlo nakon pogotka Dvejna Vašingtona pri vođstvu Barselone 10:8.

Ekipa Barselone je nakon televizijskog tajm-aut napravila seriju 8:2 i stekla prednost 18:10, da bi crno-beli odgovorili svojom serijom 7:0 i smanjili vođstvo gostujućeg tima na 18:17 na kraju prve deonice.

Crno-beli su mnogo bolje započeli drugu četvrtinu i serijom 10:0 stekli prednost 27:18 nakon tri i po minuta igre.

Ekipa Barselone je u narednom periodu uspela da se vrati u dobar napadački ritam i smanji prednost crno-belih na 29:26 na četiri i po minuta do kraja druge deonice, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Željko Obradović.

Gostujući tim je odmah nakon tajm-auta Obradovića izjednačio (29:29) kroz trojku Satoranskog, ali je ekipa Partizana uspela da bolje završi drugu četvrtinu i da na poluvreme ode sa vođstvom 41:33.

Crno-beli su na početku treće deonice pogotkom Tajrika Džounsa došli do prvog dvocifrenog vođstva na utakmici (43:33), ali je ekipa Barselona odgovorila serijom 12:2 i izjednačila na 45:45 nakon tri i po minuta igre.

Ekipa Partizana je u narednom minutu napravila seriju 5:0 i stekla prednost 50:45 na pet i po minuta do kraja treće četvrtine.

Španski tim je odgovorio serijom 8:2 i trojkom Pantera nakon dužeg vremena stekao prednost 53:52 na dva i po minuta do kraja treće deonice.

Do kraja treće četvrtine viđena je razmena pogodaka, a Barselona je nakon ukupno 30 minuta igre imala vođstvo 58:56.

Ekipa Partizana ni na ovoj utakmici, kao ni na svim ostalim u dosadašnjem delu sezone u Evroligi, nije uspela da postigne više poena od svog protivnika u trećoj četvrtini.

Nakon minut i po igre bez pogotka u poslednjoj deonici, crno-beli su vođstvo vratili trojkom Vanje Marinkovića (59:58), da bi na polovini četvrte četvrtine imali prednost 67:62.

Ekipa Barselone je potom kroz poene svojih centara Tornikea Šengelije i Jana Veselog smanjila vođstvo Partizana na 70:69 na tri minuta do kraja utakmice, nakon čega je tajm-aut zatražio Obradović.

Španski tim je na minut do kraja utakmice stigao do vođstva polaganjem Vila Klajburna 75:74, da bi crno-beli brzo odgovorili i prednost vratili pogođenim slobodnim bacanjima Vašingtona 76:75, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Barselone Žoan Penjaroja.

U napadu nakon tajm-auta Penjaroje je Klajburn pogodio daleku trojku za vođstvo svog tima 78:76 na 32 sekunde do kraja utakmice.

Crno-beli su nakon toga napali preko Sterlinga Brauna, koji je promašio polaganje. Igrači Barselone su došli do defanzivnog skoka i uspeli da potroše 14 sekundi vremena, pre nego što su crno-beli faulirali Klajburna na sekund do kraja utakmice.

Klajburn je promašio oba svoja slobodna bacanja, ekipa Partizana nije imala dovoljno vremena da uputi šut ka košu i Barselona je pobedila 78:76.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa tri pobede i pet poraza, dok je Barselona osma skorom 5/3.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Pireju protiv Olimpijakosa, dok će Barselona dočekati Real Madrid.

