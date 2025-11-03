Košarkaši Partizana izgubili od Dubaija u ABA ligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu od Dubaija 70:82 (19:18, 24:23, 12:25, 15:16), u utakmici petog kola ABA lige.

Ekipe su u prvom poluvremenu igrale u serijama, a Dubai je prelomio utakmicu u trećoj četvrtini, u kojoj je protivniku dopustio da postigne samo 12 poena.

U ekipi Partizana najefikasniji je bio Džabari Parker sa 10 poena, Sterling Braun postigao je devet poena i imao je po tri skoka i asitencije, Bruno Fernando imao je devet poena i tri skoka, a Nik Kalates osam poena, osam asistencija i tri skoka.

Isak Bonga utakmicu je završio sa osam poena i četiri skoka, a osam poena imao je i Šejk Milton.

Domaće su predvodili srpski košarkaš Filip Petrušev sa 18 poena i šest skokova, Dvejn Bejkon sa 16 poena i četiri skoka i Kosta Kondić sa 14 poena, tri skoka i tri asistencije.

Partizan je u Grupi A pretrpeo prvi poraz i ima 4/1, a Dubai ima maksimalnih pet pobeda.

Partizan je slobodan u sledećem kolu, a Dubai će igrati protiv Studentskog centra 9. novembra na svom terenu.

(Beta)

