Košarkaši Partizana izgubili od Makabija i pretrpeli treći uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana, u prvoj utakmici na kojoj ju je sa klupe predvodio novi trener Đoan Penjaroja, bio je debitant Kameron Pejn sa 15 poena, uz šest asistencija. Sterling Braun je dodao 12 poena, dok su Isak Bonga i Tajrik Džouns upisali po 10 poena.

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Loni Voker sa 20 poena (5/11 šut za tri poena). Roman Sorkin je dodao 17 poena, Ti Džej Lif je upisao 14 poena, dok je Ošej Briset postigao 11 poena.

Bivši igrač Partizana u ekipi Makabija Ife Lundberg zabeležio je tri poena, dva skoka, dve asistencije i dve ukradene lopte.

Navijači Partizana su pre početka utakmice izviždali sportskog direktora kluba Žarka Paspalja i košarkaše crno-belih Džabarija Parkera i Tajrika Džounsa, kao i pogrdno skandirali predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću i zahtevali njegovu ostavku.

Pristalice crno-belih su i tokom večerašnje utakmice skandirali ime doskorašnjeg trenera Partizana Željka Obradovića, kao i parole „Uprava napolje“ i „Ostoja odlazi“.

Navijači Partizana su pred početak i tokom poslednje četvrtine zviždali pojedinim igračima crno-belih, ali i pružali podršku Arijanu Lakiću uz skandiranje „Jedan je Lakić kapiten“.

Obe ekipe su utakmicu započele u odličnom napadačkom ritmu, a rezultat nakon tri minuta igre je bio nerešen 12:12.

Ekipa Partizana je u narednom minutu igre napravila seriju 7:0 i stekla prednost 19:12, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Makabija Oded Kataš.

Tajm-aut Kataša nije uspeo da poremeti napad crno-belih, koji su uz pomoć dobrog šuta spolja i trojki Kamerona Pejna, Vanje Marinkovića i Sterlinga Brauna stekli prvu dvocifrenu prednost na utakmici 28:17 na četiri minuta do kraja prve četvrtine.

Izraelski tim je ubrzo odgovorio sa dve uzastopne trojke Vilijama Rejmana i smanjio vođstvo crno-belih na 28:23, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Đoan Penjaroja.

Ekipa Makabija je u nastavku deonice uspela da dodatno smanji prednost Partizana i da na kraju prve četvrtine bude na poen zaostatka 30:31.

Gostujući tim je na samom početku druge deonice došao do vođstva (32:31), da bi nakon dva i po minuta igre imao prednost 36:31.

Ekipa Makabija je dobrom igrom u napadu održavala svoju prednost u narednom periodu i na tri minuta do kraja druge četvrtine imala vođstvo 49:41, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Penjaroja.

Izraelski tim je u nastavku deonice uvećavao svoju prednost i na poluvreme otišao sa vođstvom od 15 poena razlike 58:43.

Ekipa Makabija je bolje započela treću četvrtinu i uz pomoć dve pogođene trojke Ošeja Briseta i jedne Lonija Vokera stekla prednost od 24 poena razlike 67:43 nakon minut i po igre, posle čega je tajm-aut zatražio Penjaroja.

Gostujući tim je nastavio sa sjajnim šutem spolja i u narednom periodu i 20. poenom i petom trojkom Vokera na utakmici došao do vođstva od 30 poena razlike 81:51 na polovini treće deonice, nakon čega je svoj drugi tajm-aut iskoristio Penjaroja.

Ekipa Makabija je održavala veliku prednost do kraja deonice i na kraju treće četvrtine imala vođstvo 92:59.

Crno-beli su u poslednjoj deonici uspeli samo da ublaže poraz, pa je Makabi utakmicu završio pobedom 112:87.

Partizan zauzima 18. mesto na tabeli sa šest pobeda i 12 poraza, dok se Makabi nakon svog petog uzastopnog trijumfa u Evroligi nalazi na 14. poziciji sa skorom 8/10.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Partizan protiv Valensije, a Makabi u Minhenu protiv Bajerna.

