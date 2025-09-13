Košarkaši Partizana izgubili od Makabija u finalu Open air turnira

Košarkaši Partizana izgubili su večeras od Makabija iz Tel Aviva 96:103 (19:24, 26:16, 25:35, 26:28), u finalu Oper air turnira u Beogradu.

U ekipi Partizana najefikasniji su bili Dvejn Vašington sa 18 poena, Šejk Milton sa 16 i Mitar Bošnjaković sa 13 poena. Sterling Braun dodao je 12 poena, Uroš Mijailović 11, a Džabari Parker 10.

U ekipi iz Tel Aviva Džef Dautin postigao je 19 poena, Ti Džej Lif imao je 16, a Vilijam Rejman 12 poena. Tamir Blat pobedi je doprineo sa 11 poena, a Oše Briset sa 10.

Trener Partizana Željko Obradović rasporedio je minutažu i pružio je priliku igračima rođenim 2006, 2007. i 2008. godine.

Mitar Bošnjaković je na terenu proveo gotovo 22 minuta, Uroš Mijailović nepunih 19, a Đorđe Šekularac nakon povrede igrao je šest i po minuta. Luka Bojović igrao je nešto više od 11 minuta, dok je Uroš Danilović bio 16 minuta na parketu.

Crno-beli su turnir završili pobedom i porazom, pošto su sinoć na stadionu Tašmajdan pobedili PAOK 96:87.

(Beta)

