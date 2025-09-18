Košarkaši Partizana izgubili od Panatinaikosa na turniru u Australiji

Košarkaši Partizana izgubili su danas u Melburnu od Panatinaikosa 82:91, u utakmici na turniru „Pavlos Janakopulos“ u Australiji.

U ekipi Partizana, koja je vodila na poluvremenu 44:37, najefikasniji su bili Dvejn Vašington sa 19 poena, Džabari Parker sa 18 poena uz osam skokova i Dilan Osetkovski sa 16 poena uz pet skokova.

Sterling Braun dodao je 13 poena, šest skokova i pet asistencija, a Šej Milton pet poena i pet skokova.

U ekipi Panatinaikosa Kendrik Nan postigao je 21 poen, a Omer Jurtseven 20 poena.

Drugu utakmicu na turniru Partizan će u nedelju igrati protiv Sidnej Kingsa.

(Beta)

