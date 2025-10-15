Košarkaši Partizana izgubili od Reala u Madridu

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu od Real Madrida 86:93 (12:24, 21:28, 23:23, 30:18), u utakmici četvrtog kola Evrolige, i time zabeležili svoj osmi uzastopni poraz u međusobnim duelima sa tim španskim klubom.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Džabari Parker sa 23 poena. Vanja Marinković je dodao 13 poena, po 11 poena su postigli Dvejn Vašington i Dilan Osetkovski, koji je zabeležio i šest skokova, dok je Karlik Džouns upisao 10 poena.

U ekipi Real Madrida najefikasniji je bio Valter Tavares sa 19 poena, uz osam skokova. Trej Lajls je dodao 17 poena i pet skokova, Teo Maledon je upisao 16 poena, dok je Čuma Okeke postigao 14 poena.

Ekipa Reala je utakmicu započela u odličnom napadačkom ritmu i na televizijski tajm-aut na polovini prve četvrtine otišla sa vođstvom 13:5.

Španski tim je u narednom periodu nastavio sa pametnom igrom u napadu i polaganjem Fakunda Kampaca došao do prve dvocifrene prednosti na utakmici 19:8, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Željko Obradović.

Crno-beli ni nakon tajm-auta Obradovića nisu uspeli ozbiljnije da smanje vođstvo Reala, pa je domaći tim na kraju prve četvrtine imao prednost 24:12.

Ekipa Reala je uvećavala svoje vođstvo u prvoj polovini druge deonice i nakon pet minuta igre imala prednost od 17 poena razlike 40:23.

Domaći tim je sigurno održavao dvocifrenu prednost do kraja druge četvrtine i na poluvreme otišao sa vođstvom 52:33.

Timovi su razmenjivali pogotke na početku treće deonice. Partizan je predvodio Džabari Parker sa osam vezanih poena, ali je ekipa Reala, uz pet poena Treja Lajlsa, uspela da nakon tri minuta igre ima prednost 61:43.

Ekipa Partizana je u narednom periodu uspela da, uz pomoć bolje igre u odbrani, smanji prednost Reala na 12 poena razlike (49:61), ali je španski tim brzo uspeo da se vrati u svoj ritam i treću četvrtinu završi sa vođstvom od 19 poena razlike 75:56.

Crno-beli su poslednju deonicu započeli energično u odbrani i kroz pet vezanih poena Vanje Marinkovića smanjili prednost Reala na 14 poena razlike (61:75), ali je domaći tim odgovorio serijom 5:0 i povećao svoju prednost na 80:61 na šest minuta do kraja utakmice.

Ekipa Partizana se potom kroz mnogo bolju igru u napadu, uz dobar šut za tri poena, potpuno vratila u utakmicu. Crno-beli su serijom 19:4 došli na samo četiri poena zaostatka 80:84 na dva minuta kraja meča.

Nakon poena Lajlsa i Tea Maledona, u poslednji minut se ušlo pri vođstvu Reala 89:84. Lajls i Maledon su svojim pogocima u poslednjem minutu meča pomogli svom timu da odbije nalet crno-belih i utakmicu završi pobedom 93:86.

Partizan zauzima 14. mesto na tabeli sa skorom 2/2, dok je Real drugi sa tri pobede i jednim porazom.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Partizan u petak u Vitoriji protiv Baskonije, a Real istog dana u Beogradu protiv Crvene zvezde.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com