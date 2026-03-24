Košarkaši Partizana pobedili Asvel i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Asvel 79:78 (14:24, 22:8, 23:25, 20:21), u utakmici 33. kola Evrolige, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dilan Osetkovski sa 16 poena (4/5 šut za tri poena), uz pet skokova. Karlik Džouns je dodao 14 poena, pet skokova i četiri asistencije, Isak Bonga je upisao 12 poena, dok je Tonje Džekiri postigao devet poena.

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Toma Ertel sa 19 poena (5/8 šut za tri poena), uz devet asistencija. Šakil Herison je dodao 12 poena, pet ukradenih lopti i četiri skoka, dok je Mbaje Endiaje postigao 10 poena.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja kako bi se, uz odavanje počasti nedavno preminulom piscu, dramaturgu i istaknutom navijaču Partizana Božu Koprivici, počast odala i žrtvama NATO bombardovanja Jugoslavije, koje je počelo na današnji dan pre 27 godina.

Utakmica je započeta u sporom ritmu. Obe ekipe su imale probleme u napadu u prvih pet minuta igre, a rezultat na polovini prve četvrtine bio je nerešen 8:8.

Ekipa Asvela je u narednom periodu pronašla svoj napadački ritam i došla do vođstva od osam poena razlike 22:14 na minut i po dok kraja prve deonice, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Đoan Penjaroja.

Francuski tim je u nastavku deonice, pogotkom Mbajea Endiajea, došao do vođstva od 10 poena razlike 24:14, sa kojim je i završio prvu četvrtinu.

Beogradski crno-beli nisu uspeli da dođu do poena u prvih tri i po minuta igre u drugoj deonici, što je Asvel iskoristio da svoju prednost uveća na 13 poena razlike 27:14.

Tajm-aut na šest i po minuta do kraja druge četvrtine zatražio je Penjaroja, a ekipa Partizana je nakon njega konačno uspela da dođe do pogotka i uz pomoć mnogo bolje igre u odbrani i do izjednačenja 32:32 na minut do kraja druge deonice.

Beogradski tim je u završnici druge četvrtine došao i do vođstva pogotkom Isaka Bonge (34:32), da bi nakon polaganja Dilana Osetkovskog na poluvreme otišao sa vođstvom 36:32.

Ekipa Asvela je bolje započela treću deonicu. Pogotkom Šakila Herisona je povela 37:36, da bi nakon koša Dejvida Lajtija stekla prednost 39:36 nakon dva minuta igre.

Crno-beli su ubrzo vratili prednost (40:39), da bi potom usledila razmena pogodaka koja je trajala do kraja treće četvrtine, koju je Partizan završio sa vođstvom 59:57.

Ekipa Asvela je bolje započela poslednju deonicu i nakon tri i po minuta igre stekla prednost 64:63.

Francuski tim je nastavio sa dobrom igrom u narednom periodu i trojkom Edvina Džeksona došao do prednosti od četiri poena razlike 71:67 na četiri i po minuta do kraja utakmice.

Crno-beli su odgovorili kroz pet uzastopnih poena Bonge, kojim su vratili vođstvo 72:71 na tri minuta do kraja meča.

Ekipa Asvela je prednost vratila pogotkom Herisona u narednom napadu (73:72), da bi nakon pete trojke Tome Ertela na utakmici u poslednji minut igre ušla sa vođstvom 76:74.

Beogradski tim je izjednačio slobodnim bacanjima Bonge (76:76), da bi slobodnim bacanjima Osetkovskog došao do vođstva 78:76 na 29 sekundi do kraja utakmice.

Francuski tim je u narednom posedu napao preko Endiajea, koji je bio fauliran. Senegalski krilni igrač je pogodio oba slobodna bacanja, kojim je doneo izjednačenje 78:78.

Ekipa Partizana je potom napala preko Karlika Džounsa, koji je takođe bio fauliran pri ulazu u reket, sa 1,1 sekundom do kraja meča. Plejmejker crno-belih je pogodio prvo slobodno bacanje, kojim je svojoj ekipi doneo prednost 79:78, da bi namerno promašio drugo kako Asvel ne bi imao mogućnost da traži tajm-aut.

Igrači gostujuće ekipe nisu uspeli da posle defanzivnog skoka upute šut na vreme, pa je Partizan meč završio pobedom 79:78.

Partizan se nalazi na 15. poziciji na tabeli sa 13 pobeda i 20 poraza, dok Asvel zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 8/25.

Crno-beli će u svojoj utakmici narednog kola, koja je na programu u petak, u Beogradu dočekati Valensiju, dok će Asvel dan ranije igrati na gostujućem terenu u Minhenu protiv Bajerna.

(Beta)

