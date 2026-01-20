Košarkaši Partizana pobedili Bajern i prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu Bajern Minhen 67:63 (18:7, 16:25, 16:18, 17:13), u utakmici 23. kola Evrolige, i prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Kameron Pejn sa 16 poena. Sterling Braun je dodao 11 poena, dok su po osam poena postigli Bruno Fernando, Nik Kalates i Tonje Džekiri, koji je upisao i osam skokova.

U ekipi Bajerna, koju sa klupe predvodi srpski trener Svetislav Pešić, najefikasniji je bio Venjen Gejbrijel sa 13 poena. Justinijan Džesap je dodao 12 poena, dok je Nenad Dimitrijević postigao 10 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Bajerna i bivši kapiten Partizana Vladimir Lučić je za 25 minuta igre upisao šest poena, četiri skoka, dve asistencije i ukradenu loptu.

U prva četiri minuta utakmice viđeno je samo šest poena, po trojka na obe strane.

U nastavku prve četvrtine Partizan je preciznim šutevima sa distance napravio seriju 15:0 za vođstvo 18:5, da bi Bajern u poslednjem napadu smanjio razliku na minus 11 – 18:7.

U drugoj četvrtini Bajern je u nekoliko navrata prilazio na šest poena razlike, da bi 30 sekundi pre kraja prvog poluvremena košem Justinijana Džesapa smanjio prednost Partizana na četiri poena zaostatka (34:30).

Bajern je zatim u poslednjim sekundama druge deonice poenima Justusa Holaca prišao na 34:32 i sa tim rezultatom se otišlo na odmor.

Ekipa Partizana je treću četvrtinu započela sa odličnom igrom u odbrani, uz pomoć koje je nakon tri minuta igre stekla prednost 41:34.

Bajern je u narednom periodu popravio svoju igru u odbrani i kroz pametnu i borbenu igru u napadu serijom 10:0 poveo 44:41 na tri minuta do kraja treće deonice.

Crno-beli su uspeli da ubrzo izjednače trojkom Sterlinga Brauna (44:44), a treća četvrtina se i završila nerešenim rezultatom 50:50.

Nemački tim je poslednju deonicu započeo serijom 4:0, kojom je stekao prednost 54:50 nakon minut i po igre.

Crno-beli su potom odgovorili trojkom Kamerona Pejna i košem pod faulom i pogođenim dodatnim slobodnim bacanjem Nika Kalatesa, čime su poveli 56:54 na šest minuta do kraja utakmice.

Ekipa Partizana je uspela da pametnom igrom u napadu i dobrom odbranom stekne prednost 67:58 na 45 sekundi do kraja meča.

Crno-beli su nakon toga krenuli mnogo da greše. Prvo je Pejn izgubio loptu nakon koje je Nenad Dimitrijević pogodio polaganje za 60:67 na 15 sekundi do kraja duela.

Ubrzo nakon toga je Vladimir Lučić presekao Braunovo dodavanje i pogodio trojku za 63:67, da bi u narednom napadu, nakon tajm-auta trenera Partizana Đoana Penjaroje, Pejn gazio liniju polovine terena za prekršaj „preko pola“ i dao Bajernu loptu sa šest sekundi do kraja utakmice.

Bajern je u narednom posedu napao preko Najlsa Gifaja, koji je promašio trojku. Kalates je uhvatio skok u odbrani i Partizan je pobedom 67:63 prekinuo niz od sedam uzastopnih poraza u Evroligi.

Partizan zauzima 18. mesto na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i 16 poraza, dok se Bajern nalazi na 16. poziciji sa skorom 8/15.

Oba kluba će utakmicu narednog kola odigrati u Minhenu, Partizan u petak kao domaćin protiv Hapoela iz Tel Aviva, a Bajern dan ranije protiv Valensije.

(Beta)

