Košarkaši Partizana pobedili Bajern i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Bajern Minhen 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27), u utakmici 14. kola Evrolige, i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana, u prvoj utakmici nakon ostavke Željka Obradovića, bio je Dvejn Vašington sa 22 poena, uz šest asistencija. Tajrik Džouns je dodao 21 poen i 10 skokova, od kojih su sedam bili u napadu, dok je Isak Bonga upisao 10 poena.

Ekipu crno-belih je na večerašnjoj utakmici vodio pomoćni trener Mirko Ocokoljić.

U ekipi Bajerna najefikasniji bio je Spenser Dinvidi sa 25 poena. Srpski krilni centar Vladimir Lučić je dodao 17 poena, Gzejvijer Rejtan-Mejs je upisao 11 poena, dok je Johanes Fojtman zabeležio 10 poena, 18 skokova i sedam asistencija.

Navijači Partizana su tokom cele prve četvrtine zviždali svojim igračima, koje smatraju krivim za odlazak Obradovića iz kluba. Tokom izlaska crno-belih na zagrevanje su i ubacivali predmete na teren, kao i zviždali Ocokoljiću, dok su tokom prve deonice zviždali kod pogodaka igrača Partizana i u pojedinim momentima aplauzom pozdravljali poene Bajerna.

Veliki deo navijača Partizana je nastavio da zviždi Tajriku Džounsu, Džabariju Parkeru i Sterlingu Braunu i do kraja druge četvrtine, dok se ostalim igračima crno-belih više nije zviždalo nakon završetka prve deonice.

Jedini igrač Partizana kog su navijači crno-belih tokom prvog poluvremena pozdravili aplauzom i kom su pružili podršku bio je Isak Bonga, dok su pristalice crno-belih takođe više puta skandirali „Jedan je Lučić kapiten“ košarkašu Bajerna i bivšem kapitenu Partizana Vladimiru Lučiću.

Pristalice crno-belih su uoči i tokom utakmice skandirali ime Željka Obradovića, a širom tribina bile su podignute fotografije Obradovića i transparenti podrške doskorašnjem treneru Partizana.

Navijači crno-belih su takođe i više puta pogrdno skandirali predsedniku Partizana Ostoji Mijailoviću, kog takođe krive za odlazak Obradovića, i poručili mu da napusti klub. Mijailović nije bio bio prisutan u Beogradskoj areni tokom večerašnje utakmice.

Pristalice Partizana su i nakon završetka utakmice zviždali svojim igračima i ubacivali predmete na teren, uz skandiranje imena Željka Obradovića.

Utakmicu je bolje započela ekipa Bajerna, koja je uz pomoć dobre timske igre i trojka Andreasa Obsta, Spensera Dinvidija i Vladimira Lučića stekla prednost 11:4 nakon tri minuta igre.

Igrači Bajerna su u narednom periodu došli i do osam poena prednosti (18:9), ali su crno-beli serijom 7:0 smanjili vođstvo gostujućeg tima na 18:16 na minut i po do kraja prve četvrtine. Tokom ovog perioda je povredu zadobio krilni centar Partizana Aleksej Pokuševski, kog su navijači tokom izlaska sa terena ispratili aplauzom.

Nemački tim je bolje završio prvu deonicu i nakon pogotka Gzejviera Rejtan-Mejsa uz zvuk sirene imao vođstvo 22:16 posle prvih 10 minuta igre.

Početak druge četvrtine bio je ujednačen, a Bajern je nakon tri minuta igre imao prednost 27:24.

Crno-beli su zaigrali bolje u narednom periodu i serijom 10:3 stekli prednost 34:30 na četiri i po minuta do kraja druge deonice.

Ekipa Bajerna je ponovo bila bolja u završnici deonice i serijom 13:2 na poluvreme otišla sa vođstvom 43:36.

Ekipa Partizana je bolje započela treću četvrtinu i serijom 13:5 stekla prednost 49:48 posle pet minuta igre, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Bajerna Gordon Herbert.

Nemački tim je nakon tajm-auta Herberta zaigrao bolje i poenima Obsta i Lučića stekao vođstvo 53:49 na četiri minuta do kraja treće deonice.

Crno-beli su ubrzo vratili prednost (55:53) i nakon dobre igre u završnici treću deonicu završili sa vođstvom 64:58.

Ekipa Partizana je bolje započela i poslednju deonicu i nakon minut i po igre zakucavanjem Bruna Fernanda stekla svoje prvo dvocifreno vođstvo na utakmici 70:60.

Beogradski tim je u naredna dva minuta igre uvećavao svoje vođstvo, koje je nakon 16. poena Dvejna Vašingtona iznosilo 76:62, ali je Bajern kroz sedam uzastopnih poena Lučića smanjio prednost crno-belih na osam poena razlike 77:69 na pet i po minuta do kraja utakmice. Tajm-aut nakon ovoga zatražio je trener Partizana Ocokoljić.

Bajern je i nakon tajm-auta Ocokoljića nastavio sa dobrom igrom u napadu i kroz osam uzastopnih poena Dinvidija došao na dva poena zaostatka 77:79 na tri i po minuta do kraja meča.

EKipa Partizana je uspela da odbije nalet Bajerna i utakmicu završi pobedom 92:85.

Oba kluba imaju po pet pobeda i devet poraza.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, dok će Bajern igrati na gostujućem terenu protiv Dubaija.

(Beta)

