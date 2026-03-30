Košarkaši Partizana pobedili Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Bosnu 82:66 (12:17, 29:18, 20:14, 21:17), u utakmici petog kola Top 8 faze ABA lige i vratili se na prvo mesto na tabeli.

Partizan su predvodili Šejk Milton sa 15 poena, Bruno Fernando sa 13 poena i četiri skoka i Aleksa Radanov sa 12 poena. Aleksej Pokuševski i Sterling Braun pobedi su doprineli sa po devet poena, a Isak Bonga sa sedam poena i šest skokova.

U ekipi Bosne najefikasniji je bio Miralem Halilović sa 15 poena uz šest skokova, Kejsi Šepard dodao je 12 poena, a Janari Jesar 11 poena i šest skokova.

Partizan je dobro počeo i poveo 8:0, a Bosna je uzvratila serijom 10:0 i do kraja prve četvrtine imala je pet poena prednosti, 17:12.

Crno-beli su se vratili u drugoj deonici, a posle trojki Pokuševskog, Arijana Lakića i Brauna preokrenuli su na 23:21.

Domaći su nastavili sa dobrom igrom, posle trojke Miltona imali su 32:24, a poluvreme su završili uz prednost od šest razlike (41:35).

Partizan je dobro igrao u nastavku i predvođen Miltonom stekao je dvocifrenu prednost koju je održavao u trećoj četvrtini.

Ekipe su usporile u poslednjoj deonici, a Partizan je uvećavao prednost uz efikasnu igru Radanova, koja je do kraja dostigla 16 poena.

Partizan je prvi na tabeli sa 19 pobeda i dva poraza, ispred Dubaija koji ima 18/3. Bosna je pretposlednja sedma sa 9/12.

U sledećem kolu Partizan će igrati u Podgorici protiv Budućnosti, a Bosna u Rumuniji protiv Kluža.

Pre toga, Partizan će u četvrtak igrati protiv Crvene zvezde kao gost u utakmici 35. kola Evrolige.

(Beta)

