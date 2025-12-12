Košarkaši Partizana pobedili Crvenu zvezdu u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16), u utakmici 15. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 25 poena. Isak Bonga je dodao 16 poena i 11 skokova, dok je Tajrik Džouns upisao 15 poena i osam skokova.

U ekipi Crvene zvezde najefikasniji sa po 20 poena su bili Džered Batler i Džordan Nvora, koji je zabeležio i sedam skokova.

Navijači Partizana su uoči početka i večerašnje utakmice skandirali ime doskorašnjeg trenera crno-belih Željka Obradovića.

Oba tima su se na početku utakmice mučila u napadu. Prvi poen na meču postigao je centar Zvezde Donatas Motiejunas iz slobodnog bacanja nakon minut i po igre, a rezultat posle četiri minuta igre bio je nerešen 5:5.

Nakon nastavka ujednačenog perioda igre, ekipa Zvezde je kroz šest uzastopnih poena Džereda Batlera i trojke Kodija Miler-Mekintajera napravila seriju 9:0 i stekla prednost od osam poena razlike 16:8 na dva i po minuta do kraja prve četvrtine.

Ekipa Partizana je u završnici deonice pronašla dobar napadački ritam, ali su crveno-beli ipak uspeli da prvu četvrtinu završe sa vođstvom 18:15.

Crveno-beli su bolje započeli drugu deonicu i nakon tri minuta igre imali vođstvo od sedam poena razlike 26:19.

Ekipa Partizana je zaigrala bolje u narednom periodu i serijom 7:2 došla na samo dva poena zaostatka 26:28 na polovini druge četvrtine.

Crveno-beli su odbili taj nalet domaćeg tima i pogotkom Nikole Kalinića ubrzo stekli vođstvo od šest poena razlike (34:28), ali su crno-beli serijom 4:0 opet došli na dva poena zaostatka 32:34 na minut i po do kraja druge deonice.

Ekipa Zvezde je ipak uspela da održi svoju prednost u završnici druge četvrtine i da na poluvreme ode sa vođstvom 39:35.

Nakon sporog i ujednačenog početka treće deonice, ekipa Zvezde je kroz osam uzastopnih poena Džordana Nvore stekla prvu dvocifrenu prednost na utakmici 49:39 nakon četiri i po minuta igre, posle čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Mirko Ocokoljić.

Tajm-aut Ocokoljića nije uspeo da pokrene crno-bele, a ekipa Zvezde je trojkama Batlera i Nvore uvećala svoje vođstvo na 55:41 na tri minuta do kraja treće četvrtine.

Ekipa Zvezde je uspela da održi dvocifrenu prednost do kraja deonice i da treću četvrtinu završi sa vođstvom 60:49.

Crno-beli su bolje započeli poslednu deonicu i nakon pet minuta igre smanjili prednost Zvezde na tri poena razlike 67:64.

Ekipa Partizana je nakon još dva minuta igre pogotkom Šejka Miltona došla na poen zaostatka 71:72, posle čega je tajm-aut zatražio trener Zvezde Saša Obradović.

Crno-beli su nakon tajm-auta Obradovića posle dugo vremena stekli prednost pogotkom Dvejna Vašingtona (73:72), da bi u poslednji minut igre nakon trojke Batlera sa vođstvom ušla Zvezda 76:75.

Ekipa Partizana je do prednosti opet došla pogotkom Vašingtona (77:76). Nakon odbranjenog poseda, Vašington je bio i fauliran i sa dva pogođena slobodna bacanja povećao vođstvo crno-belih na 79:76 na devet sekundi do kraja meča.

Zvezda je imala poslednji posed na utakmici. Trojku za izjednačenje je šutnuo Batler, ali je promašio ceo koš, čime je Partizan pobedio 79:76.

Partizan zauzima 14. mesto na tabeli sa šest pobeda i devet poraza, dok je Crvena zvezda sedma sa skorom 9/6.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Virtus, dok će Crvena zvezda igrati na gostujućem terenu protiv Hapoela iz Tel Aviva.

(Beta)

