Košarkaši Partizana pobedili Dubai u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Dubai 86:76 (23:19, 21:20, 28:19, 14:18), u poslednjem, 18. kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Najbolji kod Partizana bio je Dvejn Vašington, koji je za 20 minuta na parketu upisao 33 poena. Pratili su ga Sterling Braun sa 12 i Isak Bonga sa 10 poena.

Najefikasniji kod Dubaija bili su Mfiondu Kabengele sa 20 i Dvejne Bejkon sa 17 poena.

Partizan je grupnu fazu završio na drugom mestu sa 15 pobeda i jednim porazom, dok je Dubai prvi sa istim skorom, ali boljim međusobnim rezultatom. Dubai je naime u prvom meču slavio sa 12 poena razlike.

U prvom kolu Top 8 ABA lige igraće: Crvena zvezda – Igokea, Partizan – Budućnost, Dubai – Bosna i Kluž – Cedevita Olimpija.

U prvom kolu plej-auta igraće: Zadar – Borac, Studentski centar – Spartak, Beč – Krka, FMP – Mega, Split – Ilirija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com