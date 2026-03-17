Košarkaši Partizana pobedili Dubai u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Dubai 88:74 (18:26, 20:21, 25:10, 25:17), u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džouns sa 23 poena, uz pet asistencija. Isak Bonga je dodao 14 poena i pet skokova, Šejk Milton je upisao 13 poena, dok je Sterling Braun postigao 12 poena.

U ekipi Dubaija najefikasniji je bio Mfiondu Kabengele sa 14 poena, uz pet skokova. Džanan Musa je dodao 10 poena, dok su po devet poena postigli Mekinli Rajt, Dvejn Bejkon, Klemen Prepelič i srpski centar Filip Petrušev, koji je upisao i šest skokova.

Za ekipu Dubaija je danas igrao i srpski košarkaš Nemanja Dangubić, koji je za sedam minuta igre zabeležio dva skoka i asistenciju.

Navijači Partizana su na večerašnjoj utakmici, pored pogrdnog skandiranja predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću i sportskom direktoru Žarku Paspalju, skandirali i ime nekadašnjeg trenera crno-belih Duška Vujoševića, koji je nedavno hospitalizovan zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Utakmicu je bolje započela ekipa Dubaija, koja je nakon dva i po minuta igre, kroz tri uzastopna pogotka iz reketa, stekla prednost 6:0, posle čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Đoan Penjaroja.

Tajm-aut Penjaroje nije uspeo da poremeti dobru igru u napadu ekipe Dubaija, koja je na tri minuta do kraja prve četvrtine imala prednost 21:13.

Crno-beli su potom napravili brzu seriju 5:0 kojom su smanjili vođstvo Dubaija na 21:18 na dva minuta do kraja prve deonice, nakon čega je tajm-aut zatražio trener gostujućeg tima Jurica Golemac.

Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je nakon tajm-auta Golemca uspeo da vrati stabilnost u svojoj igri i da serijom 5:0 prvu četvrtinu završi sa vođstvom od osam poena razlike 26:18.

Ekipa Dubaija je u prvom minutu druge deonice pogođenim slobodnim bacanjima Mekinlija Rajta došla do prvog dvocifrenog vođstva na utakmici 28:18.

Crno-beli su potom uzvratili serijom 5:0 i smanjili vođstvo Dubaija na pet poena razlike (28:23), da bi gostujući tim odgovorio serijom 6:0 i vratio dvocifrenu prednost 34:23 na pet i po minuta do kraja druge deonice.

Ekipa Partizana se mučila u napadu u narednom periodu, naročito pri šutu za tri poena, što je Dubai iskoristio da poveća svoju prednost na 16 poena razlike 47:31 na minut i po do kraja druge četvrtine.

Crno-beli su drugu deonicu završili serijom 7:0 i na poluvreme otišli sa zaostatkom od devet poena razlike 38:47.

Ekipa Partizana je treću četvrtinu započela trojkama Šejka Miltona, Isaka Bonge i Arijana Lakića, kojim je izjednačila na 47:47 nakon dva i po minuta igre, posle čega je tajm-aut zatražio Golemac.

Beogradski tim je, nakon tajm-auta Golemca, pogotkom Karlika Džounsa došao do svoje prve prednosti na utakmici (49:47), da bi na nakon razmene pogodaka u poslednji minut igre u trećoj deonici ušao sa vođstvom 59:53.

Ekipa Dubaija je u poslednjem minutu treće četvrtine došla na dva poena zaostatka (57:59), ali su crno-beli potom napravili seriju 4:0 i nakon ukupno 30 minuta igre imali prednost 63:57.

Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je bolje započeo poslednju deonicu i serijom 7:0 nakon dva i po minuta igre vratio prednost 64:63.

Ekipa Partizana je prednost ubrzo vratila pogođenim slobodnim bacanjima Džounsa (65:64), i nakon dobre igre u narednom periodu, trojkom Džounsa došla i do vođstva od osam poena razlike 76:68 na tri i po minuta do kraja utakmice, posle čega je tajm-aut zatražio Golemac.

Beogradski tim je sigurno održavao svoje vođstvo do kraja utakmice i meč završio pobedom 88:74.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa 11 pobeda i 20 poraza, dok se Dubai, koji je večeras prekinuo svoj niz od pet uzastopnih trijumfa u Evroligi, nalazi na 11. poziciji sa skorom 16/15.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Evroligi igrati na gostujućem terenu, Partizan u četvrtak protiv Pariza, a Dubai istog dana u Minhenu protiv Bajerna.

(Beta)

