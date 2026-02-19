Košarkaši Partizana pobedili FMP posle produžetka za polufinale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Partizana plasirali su se večeras u polufinale Kupa "Radivoja Koraća" u Nišu, pošto su u četvrtfinalu posle produžetka pobedili FMP 95:90 (21:21, 22:18, 16:27, 22:15, 14:9).

Partizan su predvodili Dvejn Vašington sa 26 i Isak Bonga sa 21 poenom. Bruno Fernando pobedi je doprineo sa 14 poena, devet skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte, a Aleksej Pokuševski sa 12 poena, osam skokova, pet ukradenih lopti i četiri asistencije.

U ekipi FMP-a Stefan Lazarević postigao je 24 poena, uz šut za tri poena 6/9, a imao je i šest skokova i četiri asistencije. Filip Barna postigao je 24 poena uz šest asistencija, Nikola Gašić dodao je 12 poena i devet skokova, a Filip Rebrača devet poena.

Partizan je na početku poveo 7:3, a ekipe su posle toga pogađale trojke i smenjivale se u vođstvu, sve do završetka deonice koja je završena nerešeno 21:21.

Partizan je drugu četvrtinu počeo serijom 9:0, a FMP je uzvratio serijom 8:0.

Seriju ekipe iz Železnika prekinuo je Sterling Braun, ali je FMP predvođen Stefanovićem i Rebračom uspeo da preokrene.

Crno-beli su uzvratili trojkama Alekse Radanova i Vašingtona, a posle koša Pokuševskog, na poluvremenu su vodili 43:39.

FMP je dobro počeo i posle tri vezane trojke, ukupno četiri za manje od tri minuta, poveo je 54:48. Posle nove trojke Barne, a zatim i njegovih poena sa linije za slobodna bacanja, FMP je poveo devet razlike (59:50).

Na 11 poena prednosti FMP je otišao posle trojke Stefanovića i zakucavanja Barne, a do kraja deonice zadržali su sedam poena prednosti 66:59.

Predvođen Bongom Partizan se vratio u igru, a posle trojki Vašingtona i njegovih slobodnih bacanja crno-beli su preokrenuli na 71:70.

Ponovo je FMP uzvratio, ali je sa dve vezane trojke Pokuševskog Partizan poveo 77:74. Stefanović je vratio trojku, posle toga bacanja je pogodio Fernando, a sa druge strane jedno bacanje pogodio je Gašić za vođstvo FMP-a 80:79.

Vašington je polaganjem vratio prednost Partizanu, a posle toga polovičan je bio Barna za izjednačenje 81:81.

Posle tajm-auta trenera Partizana Đoana Penjaroje, crno-beli nisu uspeli da iskoriste dva napada, nakon čega je FMP imao poslednji napad 14 sekundi pre kraja. Ni ekipa Saše Nikitovića nije iskoristila šansu pa je utakmica otišla u produžetak.

Bonga je poentirao u prvom napadu, sa druge strane je bacanja pogodio Barna, a zatim je Braun pogodio trojku, pa je precizan bio i Vašington za pet razlike za Partizan, 88:83.

Džošua Skot pogodio je trojku i uz bacanje Gašića, FMP je prišao na 87:88. Sa druge strane Aleksa Radanov je bio precizan, a njegov saigrač Bonga je uz koš i dodatno bacanje doneo Partizanu šest razlike.

Stefanović je novom trojkom vratio FMP, posle čega se ekipa iz Železnika odbranila. Stefanović je u samoj završnici ponovo pokušao za tri, ali je bio neprecizan, pa je Partizan imao 2,5 sekunde za napad. Prekršaj je napravljen nad Bongom, koji je pogodio oba slobodna bacanja i potvrdio pobedu.

Partizan će u petak od 20.30 u polufinalu igrati protiv Mege.

U drugom polufinalu od 16.30 igraju branilac trofeja Crvena zvezda i Spartak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com