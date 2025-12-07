Košarkaši Partizana pobedili Kluž u ABA ligi

Partizan su predvodili Isak Bonga sa 21 poenom, četiri skoka i četiri asistencije i Dvejn Vašington sa 19 poena. Džabari Parker dodao je 10 poena, a Sterling Barun i Šejk Milton po devet.
Bruno Fernando imao je osam poena i pet skokova, Tajrik Džons osam poena i šest skokova, a Nik Kalates dva poena, 11 asistencija i pet skokova.
U ekipi Kluža Karel Guzman bio je najefikasniji sa 20 poena uz sedam skokova, Dušan Miletić postigao je 18 poena uz 13 skokova i četiri asistencije, a Mičel Krik 14 poena.
Kluž je poveo 12:2 i 21:11, ali je Partizan do kraja prve deonice uspeo da smanji zaostatak na tri poena.
Partizan je igrao dobro u nastavku i preokrenuo je rezultat predvođen Vašingtonom i Parkerom i na poluvremenu vodio je 45:38.
Partizan je u trećoj deonici stekao dvocifrenu prednost, posle trojki Bonge i Brauna. Beogradska ekipa čuvala je prednost, a trojkama Bonge, poenima Vašingtona i trojke Vanje Marinkovića povela je 88:71.
Kluž je posle toga napravio seriju 8:0 i primakao se, ali je tu seriju prekinuo Tajrik Džons. Partizan je do kraja zadržao prednost i ostvario je šestu pobedu u regionalnom takmičenju.
Partizan ima šest pobeda i poraz, a Kluž pet pobeda i tri poraza.
U sledećem kolu Partizan će u Železniku igrati protiv FMP-a, a Kluž će dočekati Krku.
(Beta)
