Košarkaši Partizana pobedili Kluž u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Rumuniji domaći Kluž 92:85 (21:24, 24:14, 24:21, 23:26), u utakmici devetog kola Grupe A u ABA ligi.

Partizan su predvodili Isak Bonga sa 21 poenom, četiri skoka i četiri asistencije i Dvejn Vašington sa 19 poena. Džabari Parker dodao je 10 poena, a Sterling Barun i Šejk Milton po devet.

Bruno Fernando imao je osam poena i pet skokova, Tajrik Džons osam poena i šest skokova, a Nik Kalates dva poena, 11 asistencija i pet skokova.

U ekipi Kluža Karel Guzman bio je najefikasniji sa 20 poena uz sedam skokova, Dušan Miletić postigao je 18 poena uz 13 skokova i četiri asistencije, a Mičel Krik 14 poena.

Kluž je poveo 12:2 i 21:11, ali je Partizan do kraja prve deonice uspeo da smanji zaostatak na tri poena.

Partizan je igrao dobro u nastavku i preokrenuo je rezultat predvođen Vašingtonom i Parkerom i na poluvremenu vodio je 45:38.

Partizan je u trećoj deonici stekao dvocifrenu prednost, posle trojki Bonge i Brauna. Beogradska ekipa čuvala je prednost, a trojkama Bonge, poenima Vašingtona i trojke Vanje Marinkovića povela je 88:71.

Kluž je posle toga napravio seriju 8:0 i primakao se, ali je tu seriju prekinuo Tajrik Džons. Partizan je do kraja zadržao prednost i ostvario je šestu pobedu u regionalnom takmičenju.

Partizan ima šest pobeda i poraz, a Kluž pet pobeda i tri poraza.

U sledećem kolu Partizan će u Železniku igrati protiv FMP-a, a Kluž će dočekati Krku.

(Beta)

