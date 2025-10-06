Košarkaši Partizana pobedili Krku u prvom kolu ABA lige

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Krku 84:78 (21:12, 21:16, 19:31, 23:19), u prvom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Aktuelne šampione ABA lige do pobede su predvodili Vanja Marinković sa 15, Aleksej Pokuševski sa 12 i Karling Džons sa 10 poena.

Za Partizan je debitovao i finski reprezentativac Mika Murinen, koji je za 17 minuta na terenu zabeležio sedam poena, po dva skoka i asistencije i jednu blokadu.

Kod Krke bolji od ostalih bio je Viktor Bejli sa 29 poena i pet skokova.

U narednom kolu, Partizan će gostovati Splitu, dok će Krka u Novom Mestu dočekati Kluž.

(Beta)

