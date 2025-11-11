Košarkaši Partizana pobedili Monako i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Monako 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27), u utakmici 10. kola Evrolige, i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 22 poena. Aleksej Pokuševski je dodao 17 poena i sedam skokova, dok su po 10 poena postigli Sterling Braun i Nik Kalates. Isak Bonga je upisao sedam poena i šest skokova, dok je Tajrik Džouns utakmicu završio sa šest poena i osam skokova.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Nikola Mirotić sa 17 poena, uz osam skokova. Po 13 poena su dodali Alfa Dijalo i Majk Džejms, koji je zabeležio i pet asistencija.

Srpski bek u ekipi Monaka Nemanja Nedović je za 19 minuta igre zabeležio osam poena, tri skoka, dve asistencije i dve ukradene lopte.

Ekipa Partizana je bolje započela utakmicu i kroz devet poena Dvejna Vašingtona i četiri poena Alekseja Pokuševskog stekla prednost 13:4 nakon tri i po minuta igre.

Crno-beli su još jednim pogotkom Vašingtona ubrzo došli i do dvocifrenog vođstva (15:4), ali je Monako uspeo da popravi svoju igru u odbrani, kao i iznudi dva faula u napadu, i serijom 8:0 smanji vođstvo Partizana na 15:12 na tri i po minuta do kraja prve četvrtine. Tajm-aut nakon ove serije gostujućeg tima zatražio je trener Partizana Željko Obradović.

Tajm-aut Obradovića nije uspeo da poremeti napad ekipe Monaka, koja je kroz dva uzastopna pogotka Majka Džejmsa povela 18:17 i prvu deonicu završila sa vođstvom 20:19.

Crno-beli su, uz pomoć pet poena Nika Kalatesa, uspeli da povrate vođstvo na početku druge četvrtine i da nakon dva i po minuta igre imaju prednost 24:23.

Ekipa Monaka je u narednom periodu uspela da vrati prednost i da nakon razmene pogodaka ima vođstvo 32:31 na minut i po do kraja druge deonice.

Crno-beli su zatim ponovo poveli trojkom Sterlinga Brauna (34:32), da bi nakon pogođenih slobodnih bacanja Tajrika Džounsa na poluvreme otišli sa vođstvom 36:32.

Ekipa Partizana je bolje započela treću četvrtinu i drugom trojkom Kalatesa na utakmici stekla prednost 42:34 nakon dva i po minuta igre.

Crno-beli su u narednom periodu ponovo došli do dvocifrenog vođstva (51:41), a 20. poenom Vašingtona su stekli prednost od 16 poena razlike 59:43 na dva i po minuta do kraja treće deonice, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Monaka Vasilis Spanulis.

Beogradski tim je nastavio sa dobrom igrom i nakon tajm-auta Spanulisa i treću četvrtinu završio sa vođstvom 64:49.

Crno-beli su nakon dva i po minuta igre u poslednjoj deonici trojkom Isaka Bonge došli i do vođstva od 20 poena razlike 74:54.

Gostujući tim je u narednom periodu zaigrao dosta bolje i serijom 12:0 smanjio prednost Partizana na 74:66 na četiri i po minuta do kraja utakmice. Tajm-aut nakon ovoga zatražio je trener crno-belih Obradović.

Ekipa Monaka je i nakon tajm-auta Obradovića nastavila sa sjajnom igrom u napadu, produžila svoju seriju na 22:0 i povela 76:74 na dva minuta do kraja utakmice.

Ekipa Partizana je nakon pet i i po minuta bez postignutog poena konačno došla do pogotka preko Pokuševskog i izjendačiča na 76:76.

Crno-beli su potom kroz dva pogođena slobodna bacanja Bruna Fernanda ponovo poveli 78:76 na minut i po do kraja utakmice.

Ekipa Monaka je imala više prilika da dođe ponovo do vođstva ili izjednačenja. Tim iz Kneževine je imao i poslednji napad, Džejms je promašio šut za tri poena, a, iako su ponovo došli do lopte, igrači Monaka nisu uspeli da na vreme upute još jedan šut ka košu, pa je Partizan na kraju pobedio 78:76.

Partizan zauzima 16. mesto na tabeli sa četiri pobede i šest poraza, dok je Monako peti sa skorom 6/4.

Crno-beli će u utakmici narednog kola, koja će biti odigrana u petak, igrati na gostujućem terenu u Lionu protiv Asvela, dok će Monako dan ranije u Beograti igrati protiv Crvene zvezde.

(Beta)

