Košarkaši Partizana pobedili Napoli i plasirali se u finale prijateljskog turnira u Italiji

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale prijateljskog turnira „Trofeo Lovari Di Luka“, pošto su večeras u italijanskom gradu Luki pobedili Napoli 101:83 (26:17, 29:20, 29:27, 17:19).

Najefikasniji u ekipi Partizana, kojoj je ovo bila prva prijateljska utakmica uoči predstojeće sezone, bili su Dvejn Vašington, Sterling Braun i Džabari Parker sa po 17 poena, dok je Tajrik Džouns dodao 16 poena.

U ekipi Napolija najefikasniji je bio Sejvion Fleg sa 19 poena. Amir Sims je dodao 13 poena, dok je Stefano Sakoča upisao 11 poena.

Partizan će u finalu ovog prijateljskog turnira igrati u nedelju od 21 čas protiv pobednika duela između Virtusa i Livorna.

(Beta)

