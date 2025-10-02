Košarkaši Partizana pobedili Olimpiju iz Milana u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Olimpiju iz Milana 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16), u utakmici drugog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 20 poena. Karlik Džouns je dodao 15 poena i pet asistencija, dok su po 10 poena postigli Džabari Parker i Isak Bonga, koji je zabeležio i šest skokova.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio Šavon Šilds sa 21 poenom (5/9 šut za tri poena). Armoni Bruks i srpski bek Marko Gudurić su dodali po 12 poena, dok je Džoš Nibo upisao 10 poena i šest skokova.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja, kako bi se odala počast nedavno preminulom vlasniku Olimpije iz Milana Đorđu Armaniju.

Utakmica je započeta veoma ujednačeno. Ekipu Partizana je u prva tri minuta igre predvodio Sterling Braun sa šest poena, kroz dve pogođene trojke, dok je kod Olimpije najefikasniji bio Zek Ledej sa pet poena. Rezultat nakon tri minuta igre bio je nerešen 8:8.

Beogradski crno-beli su potom napravili seriju 9:3, u toku koje je Braun postigao još četiri poena, i na televizijski tajm-aut, koji je održan na četiri minuta do kraja prve četvrtine, otišli sa vođstvom 17:11.

Ekipa Partizana je u nastavku deonice 11. poenom Brauna došla i do vođstva od sedam poena razlike 20:13, ali je Olimpija uzvratila sa dve uzastopne trojke Armonija Bruksa, obe iz teške pozicije preko ruke defanzivca, i tako smanjila prednost crno-belih na 20:19 na minut do kraja prve četvrtine.

Do kraja deonice viđen je još samo jedan poen, koji je bek Partizana Dvejn Vašington postigao iz slobodnog bacanja. Ekipa Olimpije je u poslednjem napadu pokušala da do vođstva dođe kroz treću uzastopnu trojku Bruksa, ali neuspešno, pa su crno-beli na kraju prve četvrtine imali prednost 21:19.

Italijanski tim se na početku druge deonice dosta mučio u napadu, dok su crno-beli kroz pet uzastopnih poena Vašingtona stekli prednost 26:19 nakon dva i po minuta igre.

Ekipa Olimpije je u narednom periodu pronašla svoj napadački ritam i serijom 10:4, u toku koje je pet poena postigao Šavon Šilds, došla na poen zaostatka 29:30 na tri i po minuta do kraja druge četvrtine.

Crno-beli su boljom igrom u odbrani uspeli da odbiju nalet Olimpije i da pogođenim slobodnim bacanjima Brauna dođu do prve dvocifrene prednosti na utakmici 42:31 na minut i po do kraja druge deonice.

Ekipa Partizana je do kraja druge četvrtine održavala dvocifrenu prednost i na poluvreme otišla sa vođstvom 45:33.

Crno-beli su treću deonicu započeli sa pet uzastopnih poena Brauna, koje su im donele prednost od 17 poena razlike 50:33 nakon manje od minut igre. Tajm-aut nakon ove brze serije 5:0 ekipe Partizana zatražio je trener Olimpije Etore Mesina.

Nakon tajm-auta Mesine usledila je razmena pogodaka, u toku koje su oba tima igrala veoma efikasno u napadu. Crno-beli su u dva navrata uspeli da stignu do vođstva od 20 poena razlike, ali je italijanski tim oba puta brzo smanjio prednost crno-belih. Ekipa Partizana je sve vreme održavala dvocifreno vođstvo, a Olimpija je na dva i po minuta do kraja treće četvrtine uspela da ga smanji na 11 poena razlike 50:61.

Ekipa Olimpije je uspela da dodatno smanji prednost crno-belih dobrom igrom u napadu do kraja deonice, koju je završila sa dve uzastopne pogođene trojke Bruksa. Bruks je prvo pogodio šut spolja koji je njegovoj ekipi posle dugo vremena doneo jednocifreni zaostatak (59:68), da bi trojkom u poslednjem napadu treće četvrtine smanjio prednost Partizana na 62:69 nakon ukupno 30 minuta igre.

Ekipa Partizana je nakon tri i po minuta igre u poslednjoj deonici, predvođena sa četiri poena Isaka Bonge, uspela da vrati dvocifreno vođstvo 75:64.

Italijanski tim je u narednom periodu popravio igru u odbrani, i uz pomoć trojka Šildsa i Marka Gudurića smanjio prednost crno-belih na 71:78 na pet minuta do kraja utakmice. Nedugo nakon trojke Gudurića je usledio televizijski tajm-aut.

Olimpija je nakon televizijskog tajm-auta smanjila prednost Partizana i na pet poena razlike 73:78, dok je na drugoj strani centar Partizana Tajrik Džouns bio isključen iz igre zbog pete lične greške, koja mu je dosuđena zbog faula u napadu.

U narednom periodu je zbog pete lične greške bio isključen i Džabari Parker, a Olimpija je pogotkom Gudurića smanjila vođstvo Partizana na 80:78 na 32 sekunde do kraja meča.

Nakon promašaja Karlika Džounsa na drugoj strani terena, Olimpija je imala poslednji napad na utakmici. Gudurić je pokušao da uz zvuk sirene iz driblinga pogodi trojku za pobedu, ali lopta na kraju nije ni stigla do obruča, pa je Partizan u svojoj prvoj utakmici na domaćem terenu ove sezone pobedio 80:78.

Oba kluba imaju po pobedu i poraz. Partizan je u prvom kolu izgubio na gostujućem terenu od Dubaija, dok je Olimpija u Beogradu pobedila Crvenu zvezdu.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Efes, dok će Olimpija u Milanu biti domaćin protiv Monaka.

(Beta)

