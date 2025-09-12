Košarkaši Partizana pobedili PAOK na Tašmajdanu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na stadionu „Tašmajdan“ ekipu PAOK-a sa 96:87 (28:16, 25:32, 20:21, 23:18), u prvom meču na pripremnom turniru „Open Air“.

Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Dvejn Vašington sa 21 poenom, Sterling Braun je dodao 18 poena, dok je Šejk Milton postigao poen manje.

Za crno-bele pored igrača koji su imali reprezentativne obaveze nisu igrali i Tajrik i Karlik Džouns, Aleksej Pokuševski i Frenk Nilikina.

U ekipi iz Soluna bolji od ostalih je bio Stiven Braun sa 24 poena, a Klivlend Melvin je dodao 16 poena.

Na poluvremenu je održan koncert Grupe JNA, dok je početak drugog dela meča obeležio požar blizu klupe Partizana, pošto su navijači crno-belih ubacivali baklje i tom prilikom zapalili trake.

Partizan će poslednji meč na „Open Air“ turniru odigrati sutra od 19.00 u hali „Aleksandar Nikolić“, kada za protivnika ima ekipu Makabija iz Tel Aviva.

