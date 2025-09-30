Košarkaši Partizana poraženi od Dubaija na startu Evrolige

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostujućem terenu od Dubaija 76:89 (18:28, 22:19, 16:21, 20:21), u prvom kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Tajrik Džons sa 13, Dilan Osetkovski sa 12, Džabari Parker sa 11 i Šejk Milton sa 10 poena.

Dubai su do pobede predvodili predvodiliDavis Bertans sa 20, Džanan Musa sa 19, Mfiondu Kabengele sa 15 i Filip Petrušev sa 14 poena.

U narednom kolu, Partizan će u četvrtak dočekati Milano, dok će Dubai gostovati Monaku.

Dubai je bolje ušao u meč i polovinom prve deonice stigao do osam poena prednosti (18:10), zahvaljujući dobrim procentima šuta, posebno Davisa Bertansa koji je pogodio tri trojke iz tri pokušaja.

Domaći tim je nastavio sa dobrim šutom, posebno za tri poena (6/6), i prvu deonicu je završio sa 10 poena prednosti 28:18.

Partizan je nastavio sa lošom igrom u fazi odbrane, i Dubai je serijom lakih poena stigao, posle trojke Muse, do plus 14 (41:27). Trojkom Vanje Marinkovića crno-belli su zaustavili nalet Dubaija, a nakon poena Šejka Miltona i Dilana Osetkovskog spustili zaostatak na sedam poena (36:43), dva minuta do kraja poluvremena.

Dubai je odgovorio serijom 4:0 i vratio dvocifrenu prednost, ali je poenima Osetkovskog Partizan uspeo do poluvremena da smanji zaostatak i na odmor ode sa sedam poena minusa 40:47.

Partizan se serijom 6:0 na startu drugog poluvremena u potpunosti vratio u meč 46:47, a nakon poena Miltona i do prve prednosti na meču 48:47.

Dubai je odgovorio serijom 6:0 i ponovo stigao do sedam poena prednosti 55:48, a nakon poena Bejkona i do nove dvocifrene prednosti, četiri i po minuta pre kraja treće deonice. Nastavio je Dubai sa boljom igrom i u poslednju deonicu je ušao sa 12 poena prednosti 68:56.

Nakon nove trojke Bertansa i poena Filipa Petruševa domaći tim je posle minut igre u poslednjoj deonici stigao do maksimalnih plus 17 (73:56).

Polovinom četvrte četvrtine Dubai je stigao i do plus 20 (78:58) i već u tom trenutku rešio pitanje pobednika. Sve što je Partizan uspeo da uradi do kraja meča jeste da ublaži poraz na startu Evrolige.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com