Košarkaši Partizana poraženi od Hapoela u Evroligi

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostujućem terenu u Sofiji od Hapoela iz Tel Aviva 97:84 (19:25, 23:18, 27:21, 27:21), u sedmom kolu Evrolige.

Najefikasniji bili su Sterling Braun sa 19, Dvejn Vašington sa 15 i Tajrik Džons sa 14 poena.

Hapoel je do pobede predvodio Kolin Malkolm sa 17 poena.

Partizan je na 15. mestu sa tri pobede i četiri poraza, a Hapoel je prvi sa šest pobeda i jednim porazom.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Barselonu, dok će Hapoel u Atini gostovati Olimpijakosu.

Zbog situacije u Izraelu, Hapoel domaće mečeve u Evroligi igra u Sofiji.

Nakon rezultatske „klackalice“ tokom većeg dela prve četvrtine, Hapoel je sa dve vezane trojke u poslednjem minutu te deonice, na prvu pauzu otišao sa šest poena prednosti 25:19.

Partizan je ušao bolje u drugu deonicu i serijom 8:2 stigao do novog izjednačenja 27:27, a posle trojke Sterlinga Brauna i do vođstva 30:27.

Crno-beli su stigli i do šest poena prednosti, a nakon tajm-auta koji je zatražio trener Hapoela Itudis, domaći tim je napravio seriju 10:0 i ponovo poveo, ali je odgovorio Partizan sa pet vezanih poena Vašingtona i vratio prednost.

U poslednjem napadu, posle zakucavanja Uturua, Hapoel je ipak uspeo da na odmor ode sa poenom prednosti 43:42.

Oba tima su u prvom poluvremenu imala najveću prednost od šest poena, a u tom delu ekipe su se 15 puta smenjivale u vođstvu.

Hapoel je nakon nekoliko grešaka Partizana u napadu, tri minuta pre kraja treće deonice stigao do maksimalnih plus sedam 62:55, i tu prednost izraelski tim je uspeo da sačuva do kraja treće deonice.

Serijom 5:0 na startu poslednje deonice Hapoel je stigao do dvocifrene prednosti 75:63, a zahvaljujući odličnom šutu za tri lako održavao tu prednost.

Pet minuta pre kraja meča Hapoel je nakon zakucavanja Malkolma stigao do plus 16. Crno-beli se nisu predavali i na dva i po minuta do kraja smanjili zaostatak na devet poena (80:89).

Hapoel je u završnici sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja uspeo da odbije nalet Partizana i upiše šestu pobedu u Evroligi.

(Beta)

