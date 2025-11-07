Košarkaši Partizana poraženi od Olimpijakosa u Evroligi

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostujućem terenu u Atini od Olimpijakosa 71:80 (20:20, 19:18, 19:15, 13:27), u devetom kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Dvejn Vašington sa 20, Tajrik Džons sa 17 i Šejk Milton sa 10 poena.

Olimpijakos su do pobede predvodili Tomas Vokap sa 15, Saša Vezenkov sa 14 i Tajler Dorsi sa 13 poena.

Partizan je na 18. poziciji sa tri pobede i šest poraza, a Olimpijakos je upisao šest pobeda i tri poraza i zauzima četvrto mesto na tabeli.

Partizan će u narednom kolu došekati Monako, dok će Olimpijakos ugostiti Žalgiris.

Nakon izjednačene prve četvrtine, u kojoj su se ekipe smenjivale u vođstvu, na prvu pauzu se otišlo nerešenim rezultatom 20:20.

Olimpijakos je ušao čvršće u drugu deonicu i polovinom tog dela igra stigao do plus šest 25:31, a trener Partizana Željko Obradović je zatražio tajm-aut, nakon kog su crno-beli serijom 10:0 stigli do preokreta 35:31.

Nakon tajm-auta Barcokasa, domaći tim je uspeo da zaustavi nalet Partizana, a prvo poluvreme je završeno prednošću crno-belih 39:38.

U prvom delu su se kod Partizana istakli Dvejn Vašington sa 12 i Tajrik Džons sa 11 poena.

Partizan je bolje ušao u drugo poluvreme i posle tri minuta igre stigao do šest poena prednosti 47:41. Uspeli su crno-beli da zadrže prednost do kraja treće četvrtine, a nakon poena Vašingtona, u poslednju deonicu su ušli sa pet poena prednosti 58:53.

Crno-beli su poslednju deonicu počeli serijom 4:1, stigli do osam poena prednosti 62:54, ali je Olimpijakos uzvratio serijom 6:0 i prišao na dva poena zaostatka.

Nakon dva uzastopna promašena „zicera“ Partizana, Olimpijakos je polovinom četvrte deonice uspeo u potpunosti da se vrati u meč i izjednači 64:64, a nakon trojke Vokapa tri minuta pre kraja i do vođstva 68:69.

Nakon izgubljene lopte Vašingtona i lakih poena Mekkisika u kontra napadu Olimpijakos je minut i po pre kraja poveo 71:73, a trener Obradović je zatražio tajm-auta.

Nastavio je Partizan sa lošom igrom u napadu u završnici, što je Olimpijakos u potpunosti iskoristio i stigao do šeste ovosezonske pobede u Evroligi.

(Beta)

