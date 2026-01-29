Košarkaši Partizana poraženi u Milanu u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u gostima od Milana sa 79:85 (22:25, 21:27, 14:17, 22:16), u utakmici 25. kola Evrolige.

Posle 25 odigranih utakmica, Partizan ima osam pobeda i 17 poraza, dok je skor Milana 12/13.

Najefikasniji u redovima Partizana bili su Sterling Braun sa 17 i Kameron Pejn sa 16 poena, Dilan Osetkovski je dodao 14, a Tonje Džekiri 12 poena.

Ekipu Milana je do pobede vodio Zek Ledej sa 20 poena, a najbolje su ga pratili Džoš Nibo sa 15 i Kvin Elis sa 11 poena. Srpski košarkaš Milan Gudurić utakmicu je završio sa sedam poena.

Domaća ekipa je konstantno bila u prednosti u prvoj deonici, imala je i plus šest u finišu tog dela igre, ali je Partizan sve vreme držao priključak, pa je na prvi odmor otišao sa zaostatkom od tri poena – 22:25.

Posle minut ipo igre u drugoj četvrtini i pet vezanih poena Bolmara, Milano je otišao na plus osam, potom i plus devet (28:37), ali se Partizan vratio sa pet vezanih poena Brauna i dva Pejna (35:37).

Trojkom Osetkovskog, crno-beli su prišli na poen zaostatka (40:41), ali je italijanski tim bolje odigrao završnicu druge deonice. Milan je u poslednjem minutu stigao do prve dvocifrene prednosti, da bi na veliki odmor otišao sa plus devet – 43:52.

Isti scenario viđen je i u trećoj četvrtini – Milan je vodio, Partizan prišao na minus tri (57:60), ali je domaći tim boljom završnicom „pobegao“ na 57:69 pred poslednih deset minuta utakmice.

Uz trojku i dodatno slobodno bacanje Pejna i dva poena Bonge, Partizan je na startu poslednje četvrtine najpe prepolovio prednost Milana, a posle trojke Lakića i poena Brauna i prišao na tri poena – 68:71 – na šest minuta do kraja. Crno-beli su do kraja meča pretili, ali je ekipa Milana uspela da odbije svaki nalet beogradskog tima.

Košarkaši Partizana će naredne sedmice u Evroligi gostovati Makabiju u Tel Avivu, a potom će dočekati Panatinaikos, dok će ekipa Milana dočekati Baskoniju i ići u goste Asvelu.

(Beta)

