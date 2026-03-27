Košarkaši Partizana posle dva produžetka pobedili Valensiju za peti uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu posle dva produžetka Valensiju 110:104 (17:27, 24:14, 18:25, 25:18, 13:13, 13:7), u utakmici 34. kola Evrolige, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 31 poenom, uz sedam skokova. Karlik Džouns je dodao 27 poena i šest asistencija, Dilan Osetkovski je upisao 14 poena, dok je Isak Bonga postigao 13 poena.

U ekipi Valensije najefikasniji je bio Kameron Tejlor sa 18 poena. Po 16 poena su dodali Branku Badio i Darijus Tompson, koji je upisao i osam asistencija, dok je Nejtan Rivers postigao 12 poena.

Ekipa Partizana je utakmicu započela sa odličnom igrom u odbrani, uz pomoć koje je nakon četiri i po minuta igre stekla prednost 10:6.

Španski tim je potom, kroz trojke Omarija Mura i Darijusa Tompsona, napravio seriju 6:0 i stekao vođstvo 12:10, sa kojim se otišlo na televizijski tajm-aut na četiri minuta do kraja prve četvrtine.

Crno-beli su nastavili da se muče u napadu i nakon televizijskog tajm-auta, što je ekipa Valensije iskoristila da uveća svoju prednost na 21:12 na minut i po do kraja prve deonice, posle čega je tajm-aut zatražio trener Partizana Đoan Penjaroja.

Ekipa Partizana je u završnici deonice uspela da smanji prednost Valensije na šest poena razlike (23:17), ali je gostujući tim odgovorio serijom 4:0 i prvu četvrtinu završio sa prvim dvocifrenim vođstvom na utakmici 27:17.

Crno-beli su bolje počeli drugu deonicu i nakon dva minuta igre smanjili prednost Valensije na pet poena razlike 29:24.

Španski tim je ubrzo vratio svoj dobar napadački ritam i serijom 7:0 stekao vođstvo od 12 poena razlike 36:24 na šest i po minuta do kraja druge četvrtine.

Ekipa Partizana je odgovorila kroz osam uzastopnih poena Dilana Osetkovskog, kojim je smanjila vođstvo Valensije na 38:32 na četiri i po minuta do kraja druge deonice, kad se otišlo na televizijski tajm-aut.

Crno-beli su nakon televizijskog tajm-auta, uz pomoć svoje odlične igre na obe strane terena, poveli 39:38 na dva i po minuta do kraja druge četvrtine.

Španski tim je kroz tri uzastopna poena Nila Sakoa vratio vođstvo (41:39), ali su crno-beli pogođenim slobodnim bacanjima Sterlinga Brauna uspeli da izjednače na 41:41, pri kom rezultatu se i otišlo na poluvreme.

Treća četvrtina započeta je veoma ujednačeno, a ekipa Valensije je nakon pet minuta igre imala prednost 52:49.

Ekipa Valensije je u narednom periodu došla i do vođstva od šest poena razlike (57:51), ali su crno-beli potom, uz pomoć izrazito borbene i požrtvovane igre Arijana Lakića, uspeli da serijom 6:0 dođu na samo poen zaostatka 56:57 na tri minuta do kraja treće deonice.

Španski tim je u završnici treće četvrtine došao do prednosti od osam poena razlike (64:56), da bi je završio sa vođstvom 66:59.

Ekipa Valensije je nakon dva i po minuta igre u poslednjoj deonici ponovo došla do dvocifrenog vođstva 73:63, posle čega je tajm-aut zatražio Penjaroja.

Gostujući tim je nakon tajm-auta Penjaroje došao do vođstva od 12 poena razlike (75:63), posle čega je ekipa Partizana znatno poboljšala svoju igru u odbrani i serijom 7:0 stigla na pet poena zaostatka 70:75 na četiri i po minuta do kraja regularnog dela utakmice.

Crno-beli su nastavili da igraju sa odličnom energijom i u narednom periodu i pogođenim slobodnim bacanjima Karlika Džounsa došli do izjednačenja 80:80 na dva minuta do kraja regularnog dela meča.

Nakon poena Džounsa usledila je razmena pogodaka. Valensija je opet povela polaganjem Brankua Badioa (82:80), da bi Partizan izjednačio pogotkom Nika Kalatesa (82:82). Španski tim je do novog vođstva došao pogođenim slobodnim bacanjima Badioa 84:82 na 36 sekundi do kraja regularnog dela utakmice.

Crno-beli su u narednom napadu došli do poena preko Osetkovskog, koji je polaganjem na asistenciju Džounsa doneo Partizanu novo izjednačenje 84:84 na 25 sekundi do kraja regularnog dela utakmice.

Valensija je u sledećem posedu napala preko Badioa, koji je promašio ceo koš pri šutu za tri poena, čime je ostavio crno-belima 1,8 sekundi za poslednji napad u regularnom delu utakmice.

Partizan je nakon tajm-auta Penjaroje izveo loptu na polovini Valensije. Loptu je primio Braun, koji je promašio šut sa poludistance i poslao utakmicu u produžetak.

Ekipa Valensija je bolje počela prvi produžetak i nakon dva minuta igre došla do prednosti od sedam poena razlike 94:87.

Crno-beli su potom napravili seriju 5:0 i smanjili vođstvo Valensije na dva poena razlike 94:92 na dva minuta do kraja prvog produžetka.

Španski tim je uspeo da odbije taj nalet Partizana i košem pod faulom i pogođenim slobodnim bacanjem Tompsona stekne prednost 97:92 na minut i po do kraja prvog produžetka.

Ekipa Partizana je potom napravila seriju 5:0 i trojkom Džounsa dođe do izjednačenja 97:97 na 19 sekundi do kraja prvog produžetka.

Valensija je u poslednjem posedu prvog produžetka napala preko Mura, koji je promašio trojku i poslao utakmicu u još jedan produžetak.

Drugi produžetak bolje je započela ekipa Partizana, koja je kroz šest uzastopnih poena Brauna došla do vođstva 103:99 nakon minut i po igre.

U poslednji minut igre ušlo se pri vođstvu Partizana 107:103, a crno-beli su uz pomoć dobre odbrane u završnici meč završili pobedom 110:104.

Partizan zauzima 14. mesto na tabeli sa 14 pobeda i 20 poraza, dok je Valensija četvrta sa skorom 21/13.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Partizan u Beogradu protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde, a Valensija u Bolonji protiv Virtusa.

(Beta)

