Košarkaši Partizana posle produžetka pobedili FMP u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu posle produžetka FMP 109:103 (21:23, 26:16, 21:30, 22:21, 19:13), u utakmici trećeg kola ABA lige.

Partizan je predvodio Dvejn Vašington sa 31 poenom uz pet asistencija, Isak Bonga postigao je 21 poen uz osam skokova, dok su po 13 poena postigli kapiten Vanja Marinković i Tajrik Džons. Karlik Džons utakmicu je završio sa devet poena, šest asistencija i četiri skoka, ali se povredio u poslednjoj deonici kada je izvrnuo zglob.

U ekipi FMP-a Filip Barna bio je najefikasniji sa 28 poena, uz šest skokova i četiri asistencije. Kristion Judžin postigao je 22 poena, Dušan Radosavljević 12, a Lazar Stefanović 11 poena. Džošua Skot dodao je 10 poena i osam asistencija.

FMP je vodio večim delom prve četvrtine, a Partizan najvećim delom druge i treće četvrtine. U poslednjoj sekundi treće deonice Nikola Gašić je dvojkom doneo prednost FMP-u 69:68.

Ekipa iz Železnika je posle toga zaigrala bolje i bila u vođstvu, a posle četiri uzastopne trojke otišla je na 85:75, nešto više od pet minuta pre kraja.

Crno-beli su predvođeni Vašingtonom izjednačili na 86:86, a posle toga igralo se koš za koš. Posle poena pod košem za izjednačenje 88:88 povredio se igrač Partizana Karlik Džons.

On je na drugoj strani napravio prekršaj pri šutu za tri poena, a dva slobodna bacanja iskoristio je Skot. U napadu Partizana pri šutu za tri poena fauliran je Marinković, koji je takođe pogodio dva bacanja i izjednačio na 90:90.

FMP posle toga nije iskoristio napad, a na drugoj strani nije ni Partizan, pa je utakmica otišla u produžetke.

Partizan je košem uz prekršaj nad Bongom počeo produžetak, a nakon toga FMP je vezao dve trojke za 96:93. Vašington je izjednačio trojkom i ekipe su bile izjednačene u periodu grešaka sa obe strane.

Kapiten Marinković je postigao trojku, a Barna je pogodio dva bacanja i smanjio na poen zaostatka. U sledećem napadu Vašington je postigao novu trojku za 104:100, a potom i dvojku, a u poslednjem napadu FMP-a Bonga je ukrao loptu i postigao trojku za konačan rezultat.

Partizan u Grupi B ima sve tri pobede, a FMP ima pobedu i dva poraza.

U sledećem kolu Partizan će dočekati Borac, a FMP će biti slobodan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com