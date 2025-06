Košarkaši Partizana šampioni Srbije

Košarkaši Partizana osvojili su večeras titulu prvaka Srbije, pošto su u drugom meču finala Superlige u Subotici pobedili Spartak

Partizan je u finalu slavio 2:0 u pobedama.

Crno-bele je do pobede predvodio Dvejn Vašington sa 41 poenom, a pratili su ga Arijan Lakić i Ajzea Majk sa po 15 i Aleksej Pokuševski sa 11 poena.

Najefikasniji kod Spartaka bili su Luka Cerovina sa 22 i Dušan Miletić sa 21 poenom.

Partizan je čitavu Superligu odigrao bez osam standardnih prvotimaca i sa tri juniora u ekipi.

Nakon izjednačenog početka, Spartak je posle zakucavanja Cerovine, tri minuta pre kraja prve deonice, stigao do plus šest 18:12. Partizan je serijom 7:2 uspeo da se vrati, ali je Spartak odgovorio sa četiri vezana poena i prvu deonicu završio sa plus pet 24:19.

Partizan je u drugu deonicu ušao serijom 12:0 i posle nešto više od dva minuta igre stigao do plus sedam 31:24, ali je Spartak uspeo da zaustavi nalet Partizana i polovinom druge četvrtine ponovo stigne do prednosti 37:36.

Ekipe su bile izjednačene u završnici poluvremena, a na veliki odmor Partizan je otišao sa poenom prednosti 45:44.

Partizan je predvođen Vašingtonom posle tri minuta igre u nastavku stigao do plus sedam 55:48. Nastavio je Partizan sa boljom igrom i posle novih poena Vašingtona stigao, tri i po minuta do kraja četvrtine, i do dvocifrene prednosti 64:54.

Crno-beli su uspeli da sačuvaju dvocifrenu prednost do kraja treće četvrtine i u poslednju deonicu su ušli sa 11 poena prednosti 72:61.

Nakon dve vezane trojke Vašingtona, Partizan je posle dva minuta igre u četvrtoj četvrtini stigao do maksimalnih plus 17 (78:61). Održavali su crno-beli ubedljivu prednost i bez većih poteškoća zabeležili pobedu i stigli do titule prvaka Srbije.

Partizan je večeras osvojio svoju 22. titulu prvaka države, a prvu od 2014. godine.

(Beta)

