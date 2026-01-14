Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Olimpijakosa i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Olimpijakosa 66:104 (17:20, 13:32, 13:27, 23:25), u utakmici 22. kola Evrolige i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u tom takmičenju.

U ekipi Partizana najefikasniji je bio Dvejn Vašington sa 28 poena, a Bruno Fernando postigao je 11 poena. Vanja Marinković i Isak Bonga dodali su po sedam poena, a Tonje Džekiri četiri poena i 10 skokova.

Grčku ekipu predvodio je Saša Vezenkov sa 25 poena i sedam skokova, Nikola Milutinov imao je 12 poena i sedam skokova, a isti učinak ostvario je i Donta Hol.

Utakmica je odigrana u hali „Aleksandar Nikolić“ usled zauzetosti Beogradske arene, u kojoj crno-beli obično igraju mečeve u kojima su domaćini.

Navijači Partizana su uoči i tokom večerašnje utakmice ponovo pogrdno skandirali predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću, kao i skandirali ime bivšeg trenera crno-belih Željka Obradovića.

Meč je započet veoma ujednačeno. Obe ekipe su igrale čvrsto, a crno-beli su nakon pet minuta igre imali prednost 10:8.

Ekipa Olimpijakosa je potom, uz pomoć trojki Tomasa Vokapa i Kostasa Papanikolaua i pogotka Nikole Milutinova, napravila brzu seriju 8:2 i na televizijski tajm-aut na tri i po minuta do kraja prve četvrtine otišla sa vođstvom 16:12.

Grčki tim je uspeo da održi prednost do kraja deonice i da prvu četvrtinu završi sa vođstvom 20:17.

Ekipa Olimpijakosa je bolje započela drugu četvrtinu i odličnom igrom u napadu stekla prvu dvocifrenu prednost na meču 35:25 nakon pet minuta igre.

Igrači Partizana su mnogo grešili u nastavku deonice, dok je gostujući tim samo uvećavao svoju prednost i na poluvreme otišao sa vođstvom od 21 poen razlike 52:31.

Ekipa Olimpijakosa je u trećoj četvrtini samo povećavala svoju prednost i nakon ukupno 30 minuta igre imala najveće vođstvo u dotadašnjem toku utakmice – 36 poena razlike 79:43.

Grčki tim je nastavio u istom ritmu i u poslednjoj deonici i meč završio pobedom od 38 poena razlike 104:66.

Partizan zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa šest pobeda i 16 poraza, dok je Olimpijakos šesti sa skorom 13/8.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajern Minhena, dok će Olimpijakos u Pireju dočekati Makabi iz Tel Aviva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com