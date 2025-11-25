Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Panatinaikosa u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Atini od Panatinaikosa 69:91 (31:27, 13:21, 6:25, 19:18), u utakmici 13. kola Evrolige.

U ekipi Partizana jedini sa dvocifrenim brojem poena bio je Sterling Braun sa 16. Šejk Milton dodao je devet poena i pet asistencija, Bruno Fernando postigao je devet poena, a Dvejn Vašington osam. Džabari Parker imao je sedam poena i dve ukradene lopte.

Panatinaikos je predvodio Kendrik Nan sa 26 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Nikolaos Rogavopulos postigao je 13 poena, Kenet Farid 12 poena uz sedam skokova, a Kostas Slukas sedam poena uz 10 asistencija.

Kostas Mitoglu dodao je devet poena, a Huančo Ernangomes osam poena i 15 skokova.

Ekipe su na početku igrale koš za koš i nijedna ekipa nije imala više od dva poena prednosti, sve dok Partizan nije poveo 18:12, posle dve uzastopne trojke Brauna i poena sa linije za slobodna bacanja Miltona.

Domaći su uzvratili serijom 5:0, ali su se crno-beli držali, posle trojki Brauna i Parkera vodili su 26:21. Braun je predvodio Partizan, a sa druge strane pogađao je Mitoglu.

Šest razlike (29:23) Partizan je poveo posle poena Brauna, a do kraja deonice beogradska ekipa zadržala je šest razlike (31:25).

Panatinaikos je na početku druge deonice smanjio zaostatak na dva poena, ali je Partizan preko Dvejna Vašingtona, a zatim i dobre akcije i zakucavanja Tajrika Džonsa vratio šest razlike.

Posle toga Partizan je stao u odbrani, što su iskoristili domaći i poenima Džerana Grenta ali i uz pet vezanih poena Nana poveli su 42:39. Do kraja poluvremena pogađali su Grent, Farid i Rogavopulos pa je Panatinaikos vodio 48:44.

Ekipa Ergina Atamana igrala je sigurno i kako je odmicala deonica uvećavala je prednost, koja je pri rezultatu 52:50, posle serije 21:0 iznosila 73:50 na kraju treće četvrtine. Domaći su tu deonicu dobili 25:6.

Seriju je Panatinaikos nastavio i u četvrtoj četvrtini, a seriju 25:0 prekinuo je Parker sa dva poena za linije za slobodna bacanja za 52:77 i to su bili prvi poeni Partizana posle gotovo devet minuta.

Trojkom Rogavopulosa domaći su poveli 28 razlike, 82:54, što je bila najveća prednost na utakmici.

Partizan sada na 18. mestu ima četiri pobede i devet poraza, a Panatinaikos je drugi sa devet pobeda i četiri poraza.

U sledećem kolu Partizan će 4. decembra dočekati Bajern, a Panatinaikos će dan kasnije u Atini igrati protiv Valensije.

(Beta)

