Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Žalgirisa u Evroligi

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 17 poena. Bruno Fernando je dodao 16 poena, dok je Isak Bonga upisao 12 poena.
U ekipi Žalgirisa najefikasniji je bio Silven Fransisko sa 22 poena. Mozes Rajt je dodao 17 poena, Ignas Brazdeikis je upisao 15 poena, dok je bivši igrač Partizana Najdžel Vilijams-Gos postigao 12 poena.
Oba tima su se mučila u napadu na početku utakmice, a rezultat nakon četiri minuta igre je bio nerešen 6:6.
Ekipa Žalgirisa je u narednom periodu pronašla svoj napadački ritam i predvođena sa osam poena Mozesa Rajta stekla prednost 21:13 na minut i po do kraja prve četvrtine.
Litvanski tim je u nastavku deonice stigao do prve dvocifrene prednosti na utakmici (23:13), da bi prvu četvrtinu završio sa vođstvom 28:15.
Ekipa Žalgirisa je i u drugoj četvrtini nastavila sa odličnom igrom u napadu i održavala dvocifreno vođstvo, koje je nakon šest minuta igre iznosilo 17 poena razlike 42:25.
Domaći tim je uvećavao prednost do kraja druge deonice i na poluvreme otišao sa vođstvom od 23 poena razlike 53:30.
Ekipa Žalgirisa je održavao veliku prednost u trećoj četvrtini, koju je završila sa vođstvom od 34 poena razlike 82:48.
Litvanski tim je nastavio sa sjajnom igrom i u poslednjoj deonici, dodatno uvećavao svoju prednost i utakmicu završio pobedom 109:68.
Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa šest pobeda i 11 poraza, dok je Žalgiris šesti sa skorom 10/7.
Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Žalgiris u Kaunasu biti domaćin protiv Panatinaikosa.
(Beta)
