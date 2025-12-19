Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Žalgirisa u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu od Žalgirisa 68:109 (15:28, 15:25, 18:29, 20:27), u utakmici 17. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 17 poena. Bruno Fernando je dodao 16 poena, dok je Isak Bonga upisao 12 poena.

U ekipi Žalgirisa najefikasniji je bio Silven Fransisko sa 22 poena. Mozes Rajt je dodao 17 poena, Ignas Brazdeikis je upisao 15 poena, dok je bivši igrač Partizana Najdžel Vilijams-Gos postigao 12 poena.

Oba tima su se mučila u napadu na početku utakmice, a rezultat nakon četiri minuta igre je bio nerešen 6:6.

Ekipa Žalgirisa je u narednom periodu pronašla svoj napadački ritam i predvođena sa osam poena Mozesa Rajta stekla prednost 21:13 na minut i po do kraja prve četvrtine.

Litvanski tim je u nastavku deonice stigao do prve dvocifrene prednosti na utakmici (23:13), da bi prvu četvrtinu završio sa vođstvom 28:15.

Ekipa Žalgirisa je i u drugoj četvrtini nastavila sa odličnom igrom u napadu i održavala dvocifreno vođstvo, koje je nakon šest minuta igre iznosilo 17 poena razlike 42:25.

Domaći tim je uvećavao prednost do kraja druge deonice i na poluvreme otišao sa vođstvom od 23 poena razlike 53:30.

Ekipa Žalgirisa je održavao veliku prednost u trećoj četvrtini, koju je završila sa vođstvom od 34 poena razlike 82:48.

Litvanski tim je nastavio sa sjajnom igrom i u poslednjoj deonici, dodatno uvećavao svoju prednost i utakmicu završio pobedom 109:68.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa šest pobeda i 11 poraza, dok je Žalgiris šesti sa skorom 10/7.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Žalgiris u Kaunasu biti domaćin protiv Panatinaikosa.

(Beta)

