Košarkaši Poljske pobedili BIH za plasman u četvrtfinale EP

Košarkaši Poljske plasirali su se danas u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Bosnu i Hercegovinu sa 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11).

Poljsku je do drugog uzastopnog četvrtfinala na Evropskom prvenstvu vodio Džordan Lojd sa 28 poena i tri skoka, dok je dabl-dabl učinak zabeležio bivši igrač Partizana Mateuš Ponjitka sa 19 poena i 11 uhvaćenih lopti.

U selekciji BIH bolji od ostalih je bio Jusuf Nurkić sa 20 poena, sedam skokova i tri asistencije, a poen manje je upisao Džon Roberson, uz četiri uhvaćene lopte.

Poljska, koja je na prošlom Evropskom prvenstvu 2022. godine zauzela četvrto mesto, u četvrtfinalu igra protiv Turske.

Meč između Poljske i Turske zakazan je za utorak.

(Beta)

