Košarkaši Sakramenta Sabonis i Lavin van terena do kraja sezone zbog povreda

Košarkaši Sakramenta Domantas Sabonis i Zek Lavin odsustvovaće sa terena do kraja sezone zbog povreda, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Oba košarkaša Sakramenta bili su podvrgnuti operacijama, Sabonis kako bi popravio pokidani meniskus levog kolena, a Lavin povredu tetive u šaci, naveo je poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija.

Sabonis, trostruki ol-star NBA lige, odigrao je samo 19 utakmica za Sakramento ove sezone i u njima je u proseku beležio 15,8 poena, 11,4 skoka i 4,1 asistenciju, dok je Lavin, dvostruki ol-star NBA lige, u 39 odigranih mečeva ove sezone u proseku postizao 19,2 poena.

Sakramento, koji je izgubio u svakoj od svojih poslednjih 14 utakmica, zauzima poslednje, 15. mesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa skorom 12/44.

(Beta)

