Košarkaši Spartaka izgubili od Beča posle dva produžetka u ABA ligi

U ekipi iz Subotice najefikasniji su bili Danilo Nikolić sa 30 poena i Luka Cerovina sa 26 poena uz šest skokova.
Igor Drobnjak dodao je 16 poena, osam asistencija i sedam skokova, Olivije Henlan 15 poena i pet asistencija, a Ševon Tompson 12 poena i sedam skokova.
Beč je predvodio Gregor Glas sa 31 poenom, pet skokova i četiri asistencije. On je postigao trojku za 94:94 kojom je izborio produžetak, kao i dva poena kojim je izborio drugi produžetak.
Sulejman Bum pobedi je doprineo sa 27 poena i šest asistencija, a Simas Jarumbauskas sa 24 poena i šest skokova.
Na tabeli Grupe B Spartak je četvrti sa sedam pobeda i sedam poraza, a Beč je šesti sa 4/9.
(Beta)
