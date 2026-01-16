Košarkaši Spartaka izgubili od Beča posle dva produžetka u ABA ligi

Košarkaši Spartaka izgubili su večeras na gostujućem terenu od Beča posle dva produžetka 114:118 (21:19, 23:23, 24:20, 26:32, 9:9, 11:15), u utakmici 15. kola Grupe B u ABA ligi.

U ekipi iz Subotice najefikasniji su bili Danilo Nikolić sa 30 poena i Luka Cerovina sa 26 poena uz šest skokova.

Igor Drobnjak dodao je 16 poena, osam asistencija i sedam skokova, Olivije Henlan 15 poena i pet asistencija, a Ševon Tompson 12 poena i sedam skokova.

Beč je predvodio Gregor Glas sa 31 poenom, pet skokova i četiri asistencije. On je postigao trojku za 94:94 kojom je izborio produžetak, kao i dva poena kojim je izborio drugi produžetak.

Sulejman Bum pobedi je doprineo sa 27 poena i šest asistencija, a Simas Jarumbauskas sa 24 poena i šest skokova.

Na tabeli Grupe B Spartak je četvrti sa sedam pobeda i sedam poraza, a Beč je šesti sa 4/9.

(Beta)

