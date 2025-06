Košarkaši Spartaka pobedili Crvenu zvezdu i plasirali se u finale Superlige Srbije

Košarkaši Spartaka iz Subotice plasirali su se u finale plej-ofa Superlige Srbije, pošto su večeras u drugoj utakmici polufinalne serije, na svom terenu pobedili Crvenu zvezdu 93:77 (24:12, 22:23, 26:22, 21:20).

Spartak je u seriji pobedio ukupnim rezultatom 2:0, nakon što je u prvoj utakmici u Beogradu bio bolji 93:81.

Najefikasniji u ekipi Spartaka u večerašnjoj utakmici bio je Luka Cerovina sa 24 poena (5/8 šut za tri poena), uz šest skokova. Dušan Miletić je dodao 21 poen i 10 skokova, Stefan Momirov je upisao 20 poena (4/8 šut za tri poena) i 11 skokova, dok je Nemanja Gordić zabeležio 18 poena i 11 asistencija. Vojin Medarević je utakmicu završio sa osam poena, sedam skokova i pet asistencija.

U ekipi Crvene zvezde, aktuelnog prvaka Srbije, najefikasniji je bio Ognjen Dobrić sa 17 poena. Filip Petrušev je dodao 15 poena i devet skokova, dok je Nemanja Nedović postigao 12 poena.

Utakmicu je bolje započela ekipa Zvezde, koja je kroz dobru igru u odbrani uspela da posle tri minuta igre stekne prednost 6:2. Crveno-beli su nakon još minut igre imali prednost 8:5, da bi ekipa Spartaka trojkom Stefana Momirova izjednačila na 8:8, koji je bio rezultat u trenutku televizijskog tajm-auta na polovini prve četvrtine.

Ekipa Spartaka je pronašla svoj napadački ritam nakon televizijskog tajm-auta. Trojkom Luke Cerovine je došla do svog prvog vođstva na utakmici (11:8), da bi kroz odličnu igru u odbrani i timsku igru u napadu drugom pogođenom trojkom centra Dušana Miletića došla i do dvocifrene prednosti 20:10 na dva minuta do kraja prve deonice.

Nakon trojke Miletića tajm-aut je zatražio trener Zvezde Janis Sferopulos, ali on nije uspeo da pokrene crveno-bele. Ekipa Zvezde je nastavila da se muči u napadu do kraja deonice, otvorene trojke su promašili Ajzea Kenan i Branko Lazić, a subotički tim je prvu četvrtinu završio sa vođstvom 24:12.

Druga deonica započeta je pogođenim slobodnim bacanjem Cerovine, koje je bilo izvedeno zbog tehničke greške dosuđene Sferopulosu. Ekipa Zvezde je nakon toga zaigrala dosta agresivnije i smanjila prednost Spartaka na 27:18 nakon dva minuta igre. Tehnička greška u ovom periodu dosuđena je i treneru Spartaka Vladimiru Jovanoviću, koji je bio nezadovoljan sudijskom odlukom da ne dosudi faul igraču Zvezde.

Tim iz Subotice je potom uzvratio preko dve vezane trojke Cerovine i time povećao svoju prednost na 13 poena razlike 33:20. Crveno-beli su zatim brzom serijom 4:0 opet smanjili zaostatak na devet poena razlike (24:33), ali je ekipa Spartaka ponovo odlično odreagovala i vratila dvocifrenu prednost (35:24), koju je održavala do poslednja dva minuta druge četvrtine.

Ekipa Zvezda je u završnici druge deonice zaigrala nešto bolje i smanjila zaostatak na sedam poena razlike (33:40). Tajm-aut je potom zatražio Jovanović, nakon čega je ekipa Spartaka četvrtom trojkom Cerovine vratila dvocifrenu prednost (43:33). Druga četvrtina završila se trojkom uz zvuk sirene plejmejkera Spartaka Nemanje Gordića i vođstvom subotičkog tima 46:35.

Spartak je u prvoj polovini treće deonice sigurno održavao svoje vođstvo, koje je nakon pet minuta igre iznosilo 55:46. U toku ovog perioda je Jago dos Santos pogodio prvu trojku za ekipu Zvezde na večerašnjoj utakmici, nakon 10 uzastopnih promašaja.

Domaći tim je u nastavku deonice došao i do prednosti od 16 poena razlike (69:53), da bi treću četvrtinu završio sa vođstvom 72:57.

Ekipa Spartaka je poslednju deonicu započela sa dosta energije i četvrtom trojkom Momirova došla do vođstva od 20 poena razlike 79:59 nakon dva minuta igre.

Crveno-beli su u nastavku utakmice, predvođeni sa 11 poena Ognjena Dobrića, uspeli da kroz agresivnu odbranu i presing smanje vođstvo subotičkog tima, ali ni u jednom trenutku zaostatak nije bio jednocifren. Ekipa Spartaka je tako meč završila pobedom 93:77 i plasmanom u finale Superlige Srbije.

Crvena zvezda je ovim porazom ostala bez šanse da nastavi svoj niz od devet uzastopno osvojenih titula prvaka Srbije, kao i prekinula niz od 12 vezanih sezona u kojima je igrala u finalu Superlige Srbije.

Spartak će u finalu plej-ofa Superlige Srbije igrati protiv pobednika serije između Partizana i FMP-a, u kojoj crno-beli vode 1:0.

(Beta)

