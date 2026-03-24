Košarkaši Spartaka pobedili Krku u plej-autu ABA lige

Košarkaši Spartaka pobedili su večeras na svom terenu u Subotici Krku 76:68 (13:19, 22:21, 19:11, 22:17), u utakmici petog kola plej-auta regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Amar Gegić sa 25 poena. Džavonte Hokins je dodao 16 poena, dok je Nikola Rebić postigao 11 poena.

U ekipi Krke najefikasniji je bio Niko Bačvić sa 14 poena. Blaž Mahkovic je dodao 13 poena, Jan Rebec je postigao 11 poena, dok je Sukhmail Mathon upisao 10 poena i sedam skokova.

Spartak je prvi na tabeli plej-auta sa 12 pobeda i devet poraza, dok je Krka šesta sa skorom 7/14.

Spartak će u narednom kolu u Subotici dočekati Studentski centar, dok će Krka igrati na gostujućem terenu u Ljubljani protiv Ilirije.

(Beta)

