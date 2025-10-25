Košarkaši Spartaka pobedili Zadar u ABA ligi

Košarkaši Spartaka pobedili su večeras na gostujućem terenu Zadar 85:70 (17:15, 23:21, 19:18, 26:21), u utakmici Grupe B četvrtog kola ABA lige.

Spartak su predvodili Danilo Nikolić sa 17 poena i 10 skokova, Ševon Tompson sa 15 poena i osam skokova i Olivije Hanlan sa 13 poena, pet asistencija i četiri skoka.

U ekipi Zadra Lovro Mazalin bio j najefikasniji sa 22 poena, Marko Ramljak dodao je 12 poena i sedam asistencija, a Karlo Žganec 11 poena.

Spartak je odigrao tri utakmice i ima sve tri pobede, a Zadar je posle pobede u prvom kolu nanizao tri poraza.

U sledećem kolu Spartak će 2. novembra dočekati Crvenu zvezdu, a Zadar će dan ranije igrati u Podgorici protiv Budućnosti.

(Beta)

