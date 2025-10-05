Košarkaši Spartaka posle produžetka pobedili Budućnost

Košarkaši Spartaka pobedili su večeras na gostujućem terenu u Podgorici posle produžetka Budućnost 97:93 (21:31, 19:14, 19:18, 24:20, 14:10), u prvom kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Goste iz Subotice do pobede je predvodio Ševon Tompson sa 18 poena i 13 skokova, a pratili su ga Danilo Nikolić sa 16, Olivije Hanlan sa 13, uz osam skokova, Nikola Rebić sa 11 i Kiondre Kenedi sa 10 poena.

Najefikasniji kod Budućnosti bili su Rašid Sulajmon sa 16, Jogi Farel sa 15 i Skajral Mejs sa 13 poena.

U narednom kolu, Spartak će u Subotici dočekati Beč, dok će Budućnost ugostiti Cedevita Olimpiju.

(Beta)

