Košarkaši Srbije izgubili od Finske u osmini finala Evropskog prvenstva

Muška košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je večeras u osmini finala u Rigi izgubila od selekcije Finske 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24).

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Nikola Jokić sa 33 poena, uz osam skokova. Nikola Jović je dodao 20 poena, dok je Ognjen Dobrić upisao devet poena i pet skokova.

Kod selekcije Finske najefikasniji je bio Lauri Markanen sa 29 poena, uz osam skokova. Mikael Jantunen je dodao 15 poena, dok su po 13 poena postigli Elijas Valtonen i Miro Litl, koji je zabeležio i osam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte.

Selekcija Finske je dosta bolje započela utakmicu, dok su se srpski košarkaši mučili da pronađu svoj napadački ritam. Finska je kroz odličnu igru u napadu stekla dvocifrenu prednost 11:1 nakon samo dva i po minuta igre.

Srpski košarkaši su bolje zaigrali u narednom periodu i u nekoliko navrata smanjili razliku na jednocifren zaostatka, ali je selekcija Finske svojom dobrom igrom u napadu uspela da i na tri i po minuta do kraja prve četvrtine ima dvocifreno vođsvo 22:12.

Reprezentacija Srbije je bila bolja u završnici deonice, i poenima Nikole Jovića, Nikole Jokića i Alekse Avramovića uspela da smanji vođstvo Finaca na 28:24 na kraju prve četvrtine.

Selekcija Srbije je drugu četvrtinu započela serijom 6:0 i poenima Jokića nakon dva i po minuta igre stekla svoju prvu prednost na utakmici 30:28.

U narednom periodu je usledila razmena pogodaka i vođstva, a reprezentacija Srbije je trojkom Vasilije Micića uspela da stekne prednost od četiri poena razlike 46:42 na minut i po do kraja druge deonice.

Selekcija Srbije je uspela da održi prednost do kraja druge četvrtine i da na poluvreme ode sa vođstvom 48:44.

Nakon što su srpski košarkaši posle dva i po minuta igre u trećoj četvrtini došli do šest poena prednosti 52:46, Finci su u narednih minut i po serijom 7:0 ponovo vratili vođstvo 53:52.

Reprezentacija Srbije je opet povela slobodnim bacanjima Marka Gudurića 54:53, ali su finski košarkaši odgovorili sa tri uzastopne trojke – dve Sasua Salina i jedne Elijasa Valtonena, i time stekli prednost 62:57 na tri minuta do kraja treće četvrtine.

Selekcija Srbije je u nastavku deonice došla do izjednačenja trojkom Ognjena Dobrića 66:66, ali je reprezentacija Finske kroz dva pogođena slobodna bacanja Laurija Markanena treću četvrtinu završila sa vođstvom 68:66.

Krilni centri reprezentacije Srbije Nikola Jović i Filip Petrušev su pred početak poslednje četvrtine imali po četiri lične greške, dok preostali igrač na toj poziciji u selekciji Srbije Tristan Vukčević, koji je meč protiv Turske propustio zbog lakše povrede, nije uopšte ulazio u igru u dotadašnjem delu meča.

Selekcija Finske nije predala vođstvo reprezentaciji Srbije ni u prvoj polovini poslednje deonice, predvođena sa sedam poena Mike Murinena u tom periodu.

Srpski košarkaši su košem pod faulom i pogođenim dodatnim slobodnim bacanjem Jokića konačno uspeli da steknu prednost 77:75, ali je selekcija Finske ubrzo vratila vođstvo, koje je trojkom Valtonena povećala na četiri poena razlike 82:78 na dva minuta do kraja utakmice.

Valtonen je u završnici duela postigao još pet poena, prvo posle ofanzivnog skoka, 20. na utakmici za selekciju Finske, pa potom i svojom trećom trojkom, koja je Finskoj donela prednost 87:81 na 53 sekunde do kraja meča.

Finci su sigurnom igrom u odbrani održali svoju prednost do kraja utakmice, u kojoj su pobedili 92:86, i time se plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Reprezentacija Finske će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Gruzije.

Selekcija Srbije je ovim porazom eliminisana u osmini finala na dva uzastopna Evropska prvenstva, nakon poraza od Italije na prvenstvu Evrope 2022. godine.

(Beta)

