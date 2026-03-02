Košarkaši Srbije izgubili od Turske u Istanbulu

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je večeras na gostujućem terenu u Istanbulu od selekcije Turske 86:94 (21:28, 23:20, 19:28, 23:18), u utakmici četvrtog kola Grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Aleksa Avramović sa 16 poena, uz devet asistencija i pet skokova. Ognjen Dobrić je dodao 14 poena, Dejan Davidovac je upisao 12 poena, dok je Stefan Miljenović postigao 10 poena.

Kod selekcije Turske najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 21 poenom, uz pet skokova i pet asistencija. Omer Jurceven je dodao 17 poena, Šemus Hazer je upisao 15 poena, dok je Džedi Osman postigao 13 poena.

Obe ekipe su utakmicu započele sa dobrom igrom u napadu. Selekciju Turske je u prvoj polovini prve četvrtine predvodio Omer Jurceven sa devet poena, dok je reprezentacija Srbije pretežno napadala preko Alekse Avramovića, koji je upisao dva poena i tri asistencije. Nakon pet minuta igre, reprezentacija Turske je imala vođstvo 13:12.

Turski košarkaši su u narednih pola minuta igre, pogotkom Tarika Biberovića i zakucavanjem Jurcevena za njegov 11. poen na utakmici, napravili seriju 4:0 i stekli prednost 17:12, nakon čega je tajm-aut zatražio selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević.

Reprezentativci Srbije su uspeli da dobro izađu iz tajm-auta Alimpijevića i serijom 5:0 izjednače na 17:17 na tri i po minuta do kraja prve deonice.

Ipak, selekcija Turske se ubrzo vratila u dobar napadački ritam, i predvođena sa tri trojke Biberovića uspela da prvu četvrtinu završi sa vođstvom 28:21.

Reprezentacija Turske je u prvom minutu druge deonice, kroz četiri uzastopna poena Onuralpa Bitima, stekla prvu dvocifrenu prednost na utakmici 32:21.

Selekcija Turske je uspela da dobrom igrom u narednom periodu uveća svoju prednost na 16 poena razlike 41:25 na četiri minuta do kraja druge četvrtine.

Srpski košarkaši su potom zaigrali mnogo bolje. U poslednji minut su uspeli da uđu sa zaostatkom od samo sedam poena razlike (39:46), da bi u poslednje 43 sekunde napravili seriju 5:0 i smanjili vođstvo Turske na 48:44 nakon dve odigrane četvrtine.

Selekcija Turske je treću deonicu počela serijom 5:0 i stekla prednost 53:44 nakon dva minuta igre.

Reprezentativci Srbije su u narednom periodu uspeli da smanje prednost Turske, koja je na pet i po minuta do kraja treće četvrtine, nakon pogođenih slobodnih bacanja Nikole Tanaskovića, iznosila samo dva poena razlike 58:56.

Ipak, selekcija Turske je ubrzo potom uspela da se ponovo rezultatski odvoji i da pogotkom Šemusa Hazera pod faulom i pogođenim dodatnim slobodnim bacanjem opet stekne dvocifrenu prednost 70:59 na tri minuta do kraja treće deonice.

Turski košarkaši su uspeli da održe dvocifrenu prednost do kraja treće četvrtine, koju su završili sa vođstvom 76:63.

Reprezentacija Turske je nastavila da održava dvocifreno vođstvo u prva četiri minuta igre u poslednjoj deonici, nakon čega je selekcija Srbije polaganjem Nemanje Dangubića smanjila prednost domaće ekipe na devet poena razlike 79:71.

Turski košarkaši su ubrzo uspeli da vrate dvocifrenu prednost (81:71) i da u poslednji minut utakmice uđu sa vođstvom od 11 poena razlike 94:83.

U završnici utakmice nije bilo neizvesnosti i Turska je pobedom 94:86 upisala svoj četvrti vezani trijumf u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe C sa skorom 2/2, dok je Turska prva sa sve četiri pobede.

Selekcije Srbije i Turske sastale su se i 27. februara, u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo odigranoj u Beogradu, u kojoj su turski košarkaši pobedili 82:78.

Treća na tabeli sa skorom 2/2 je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je večeras u Krinsu pobedila selekciju Švajcarske 91:60.

Reprezentacija Srbije će u utakmici narednog kola, koja je na programu 2. jula, igrati na gostujućem terenu protiv selekcije Švajcarske, dok će Bosna i Hercegovina istog dana dočekati Tursku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com