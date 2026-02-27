Košarkaši Srbije izgubili od Turske u kvalifikacijama za SP

Košarkaši Srbije izgubili su večeras u Beogradu od selekcije Turske sa 78:82 (13:22, 18:24, 23:11, 24:25), u trećoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je posle dve uvodne pobede protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, doživela prvi poraz u kvalifikacijama. Na drugoj strani, Turska ima sve tri pobede.

Najefikasniji u timu Srbije bio je Bogoljub Marković sa 19 poena, Ognjen Dobrić je ubacio 17, dok je Stefan Miljenović postigao deset poena.

Vicešampione Evrope su do pobede vodili Tarik Biberović sa 22, Džedi Osman sa 16 i Omer Jurceven sa 14 postignutih poena.

Turska je mnogo bolje počela utakmicu i povela je sa 0:10, da bi Srbija svoje prve poene postigla na polovini prve četvrtine preko Jovana Novaka. Domaća selekcija je potom zaigrala bolje, prišla je na 9:12, ali je Turska na prvi odmor otišla sa prednošću od 13:22.

Srbija je sredinom druge četvrtine, poenima Luke Mitrovića, smanjila prednost Turske na samo dva poena (27:29), ali je gostujući tim lako tu prednost do kraja poluvremena uvećao na plus 15 – 31:46.

Turska je u trećoj četvrtini održavala dvocifrenu prednost sve do poslednja dva minuta kada je Srbija najpre sa šest vezanih poena prišla na 51:57, da bi Miljenović trojkom uz zvuk sirene smanjio rezultat na 54:57.

Izabranici Dušana Alimpijevića su u prvom delu poslednje četvrtine u dva navrata prilazili na samo dva poena zaostatka, ali je Turska svaki put uspevala da obije taj nalet.

Na ulasku u poslednja tri minuta utakmice, Srbija je ponovo stigla na samo minus dva (68:70) posle dve vezane trojke Dobrića, da bi Novak nakon toga pogodio za 70:70 na dva minuta pre kraja.

Jedan od najzaslužnojih za povratak Srbije u utakmicu, Bogoljub Marković je na minut i 41 sekundu pre kraja pogodio trojku i doneo Srbiji prvo vođstvo na utakmici – 73:72.

Usledila je neizvesna završnica u kojoj se bolje snašla Turska, a sve je bilo praktično rešeno kada je Dobrić promašio šut za tri poena za izjednačenje, na 19 sekundi pre kraja. Osman je nakon toga pogodio oba slobodna bacanja, usledila je trojka Dobrića, ali je tačku na meč stavio Hazer sa linije za slobodna bacanja.

Košarkaši Srbije će narednu utakmicu u kvalifikacijama igrati takođe protiv Turske, 2. marta u Istanbulu.

