Košarkaši Srbije osvojili trofej na turniru u Minhenu

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je večeras pripremni turnir u Minhenu, pošto je u finalu pobedila Nemačku 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:16).
Srpski tim predvodio je Nikola Jović sa 22 poena, uz šut za tri poena 4/7. Tristan Vukčević postigao je 11 poena uz pet asistencija, Bogdan Bogdanović 11 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije, a Marko Gudurić 11 poena uz četiri asistencije.
Nikola Jokić pobedi je doprineo sa sedam poena, osam skokova i sedam asistencija, Filip Petrušev sa devet poena, a Aleksa Avramović sa sedam poena.
U ekipi Nemačke najefikasniji je bio Franc Vagner sa 26 poena, Tristan Da Silva dodao je 14 poena, a Denis Šruder 12 poena i pet skokova.
Srbija je vodila gotovo čitav tok utakmice, osim u dva navrata u drugoj četvrtini.
Nemačka je u četvrtoj četvrti prišla na 73:77, ali su Nikola Jović i Aleksa Avramović sa dve vezane trojke vratili 10 poena prednosti i sačuvali pobedu.
Srbija je neporažena tokom dosadašnjih pripremnih utakmica za Evropsko prvenstvo.
Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj.
Srbija igra u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Estonije, Portugala i Letonije.
(Beta)
