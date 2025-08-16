Košarkaši Srbije osvojili trofej na turniru u Minhenu

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je večeras pripremni turnir u Minhenu, pošto je u finalu pobedila Nemačku 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:16).

Srpski tim predvodio je Nikola Jović sa 22 poena, uz šut za tri poena 4/7. Tristan Vukčević postigao je 11 poena uz pet asistencija, Bogdan Bogdanović 11 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije, a Marko Gudurić 11 poena uz četiri asistencije.

Nikola Jokić pobedi je doprineo sa sedam poena, osam skokova i sedam asistencija, Filip Petrušev sa devet poena, a Aleksa Avramović sa sedam poena.

U ekipi Nemačke najefikasniji je bio Franc Vagner sa 26 poena, Tristan Da Silva dodao je 14 poena, a Denis Šruder 12 poena i pet skokova.

Srbija je vodila gotovo čitav tok utakmice, osim u dva navrata u drugoj četvrtini.

Nemačka je u četvrtoj četvrti prišla na 73:77, ali su Nikola Jović i Aleksa Avramović sa dve vezane trojke vratili 10 poena prednosti i sačuvali pobedu.

Srbija je neporažena tokom dosadašnjih pripremnih utakmica za Evropsko prvenstvo.

Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj.

Srbija igra u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Estonije, Portugala i Letonije.

(Beta)

