Košarkaši Srbije pobedili Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za SP

Srbiju, koja je na ovom meču nastupila u izmenjenom sastavu, do pobede je predvodio Nikola Tanasković sa 24 poena i osam skokova.
Pratili su ga Ognjen Jaramaz sa 15 i Stefan Momirov sa 11 poena.
Kod Bosne i Hercegovine najefikasniji su bili Havijer Kastanjeda sa 19 i Emir Sulejmanović sa 11 poena.
U prvom kolu, Srbija je pobedila Švajcarsku, a Bosna i Hercegovina je poražena od Turske.
Srbija će u sledećem kolu dočekati Tursku, dok će Bosna i Hercegovina ugostiti Švajcarsku.
(Beta)
