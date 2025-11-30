Košarkaši Srbije pobedili Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za SP

Košarkaši Srbije pobedili su večeras na gostujućem terenu u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine 74:72 (13:15, 22:24, 16:19, 23:14), u drugom kolu Grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbiju, koja je na ovom meču nastupila u izmenjenom sastavu, do pobede je predvodio Nikola Tanasković sa 24 poena i osam skokova.

Pratili su ga Ognjen Jaramaz sa 15 i Stefan Momirov sa 11 poena.

Kod Bosne i Hercegovine najefikasniji su bili Havijer Kastanjeda sa 19 i Emir Sulejmanović sa 11 poena.

U prvom kolu, Srbija je pobedila Švajcarsku, a Bosna i Hercegovina je poražena od Turske.

Srbija će u sledećem kolu dočekati Tursku, dok će Bosna i Hercegovina ugostiti Švajcarsku.

(Beta)

