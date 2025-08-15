Košarkaši Srbije pobedili Češku i plasirali se u finale prijateljskog turnira u Minhenu

Muška košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale prijateljskog turnira u Minhenu, pošto je večeras u polufinalu pobedila selekciju Češke 113:84 (29:21, 32:27, 31:20, 21:16).

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je kapiten Bogdan Bogdanović sa 20 poena. Nikola Jokić je dodao 12 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok su Nikola Jović i Nikola Milutinov postigli po 10 poena.

Kod selekcije Češke najefikasniji je bio Martin Križ sa 12 poena, dok su Ondrej Hanžlik, Martin Peterka i Jan Židek postigli po 11 poena.

Reprezentacija Srbije je na početku utakmice odlično napadala ulazima i posle tri minuta igre stekla prednost 14:3.

Selekcija Češke je boljom igrom u nastavku četvrtine uspela da smanji vođstvo Srbije na 29:21 na kraju prve deonice.

Posle dobre ofanzivne igre obe ekipe u drugoj deonici, i odličnog šuta za tri poena čeških košarkaša, na poluvreme se otišlo sa vođstvom Srbije 61:48.

Reprezentacija Srbije je uspela da u trećoj četvrtini stekne još veće vođstvo i nakon ukupno 30 minuta igre ima prednost od 24 poena razlike 92:68.

Košarkaši Srbije su u poslednjoj deonici održavali svoje veliko vođstvo i utakmicu završili pobedom 113:84.

Reprezentacija Srbije će u finalu turnira u Minhenu igrati protiv selekcije Nemačke, koja je danas pobedila Tursku 73:71.

(Beta)

