Košarkaši Srbije pobedili Grčku na turniru na Kipru

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Limasolu Grčku 76:66 (26:26, 17:8, 12:13, 21:19), u prvoj utakmici na turniru na Kipru, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Srbiju je predvodio Nikola Jokić sa 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije. Po devet poena postigli su Nikola Jović i Bogdan Bogdanović, Tristan Vukčević dodao je sedam, a Stefan Jović šest poena.

U prvoj četvrtini ekipe su bile uglavnom izjednačene, sa jedne strane pogađali su Nikola Jokić, Stefan Jović i Tristan Vukčević, a sa druge strane Dinos Mitoglu i Kostas Slukas.

U drugoj četvrtini posle druge trojke Vanje Marinkovića, srpski tim poveo je 34:28 i posle toga je predvođen Jokićem čuvao prednost i koristio lošu igru Grčke u napadu.

Srbija je prvo poluvreme završila sa do tada maksimalnih devet poena prednosti, posle koša Stefana Jovića, 43:34.

Srbija je u trećoj četvrtini predvođena Jokićem stekla dvocifrenu prednost, malo su se igrači Svetislava Pešića opustili, ali su zadržali prednost od osam poena uoči početka poslednje deonice.

Trojkom Bogdana Bogdanovića Srbija je povela 60:49 i osetniju prednost je čuvala sve do tri minuta pre kraja utakmice, kada je Grčka dobrim šutem za tri poena i posle trojke Mitoglua prišla na 66:69.

Sa druge strane trojku je odmah vratio Aleksa Avramović, koji je ubrzo iz kontre pogodio i dvojku, vratio osam poena prednosti 74:66 i obezbedio pobedu Srbiji.

Srbija će u nedelju od 17 časova igrati protiv Kipra.

(Beta)

